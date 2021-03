Tommaso Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 solo una manciata di giorni fa, ma già piovono proposte lavorative per lui. L'influencer che si è aggiudicato la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini, si è visto costretto a dire di no a una proposta allettante. Ilary Blasi, infatti, lo avrebbe voluto tra gli opinionisti dell'Isola dei famosi 2021, ma l'ex gieffino non se l'è sentita di accettare.

Perché Tommaso Zorzi ha detto no all'Isola dei famosi

Tommaso Zorzi, intervistato dal settimanale Chi, ha svelato di aver detto il suo primo no. Gli era stato proposto il ruolo di opinionista all'Isola dei famosi. Non se l'è sentita, però, di accettare. Dopo la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha preferito ritagliarsi un po' di tempo per stare con la sua famiglia e ritrovare le giuste energie per tracciare un nuovo percorso in tv:

"Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l'opinionista all'Isola dei famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l'hanno offerto. Fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo. Per questo motivo ho scelto di andare in montagna, a Bormio, con la mia famiglia. Proprio per staccare e iniziare a guardare al futuro con calma".

Mediaset ha in serbo un progetto a lungo termine per lui

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto il suo sogno di lavorare in televisione. La vittoria del Grande Fratello Vip 2021, potrebbe permettergli di realizzare le sue ambizioni. L'influencer, nel corso di una lunga intervista rilasciata a CasaChi, ha fatto sapere che Mediaset avrebbe in serbo un progetto a lungo termine per lui: