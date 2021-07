“Tommaso Zorzi e Stefania Orlando saranno i nuovi conduttori de La Talpa” Tutte le anticipazioni per la nuova edizione de “La Talpa” pubblicate da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per il nuovo format”. Mediaset ha l’esclusiva per le prossime sei edizioni.

Sono diventati amici per la pelle all'interno della casa del Grande Fratello Vip e nella prossima stagione avrebbero la possibilità di affinare questa intesa conducendo la nuova e attesa edizione de La Talpa. Sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: sono loro a essere designati come nuovi conduttori del format che ha sempre avuto il volto di Paola Perego (e di Amanda Lear, ma per una sola puntata). Lo scrive Roberto Alessi sul suo Novella 2000: "Qualcuno ai piani alti lo dà per certo".

I conduttori de La Talpa, tutte le anticipazioni

Le anticipazioni sulla nuova edizione de La Talpa sono fornite dal direttorissimo di Novella 2000, Roberto Alessi che scrive sul settimanale della buona amalgama che c'è tra i due personaggi in questione. Stefania Orlando "perfetta" per "una sorta di conduzione investigativa; c'è poi lo straripante Tommaso Zorzi che anche "all'Isola dei Famosi forse il conduttore era lui".

Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 (hanno un contratto per altre sei edizioni) che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul "tradimento". Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all'Isola dei Famosi forse il conduttore era lui.

La novità dei palinsesti Mediaset

Il 1 luglio, in sede di presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi lo ha annunciato a sorpresa: "Abbiamo un accordo esclusivo per sei edizioni complessive". Il format è stato acquistato da Netflix nel 2021, che ne detiene i diritti di trasmissione internazionali, ma riguardo ai diritti di trasmissione per l'Italia è Mediaset la proprietaria per le prossime sei edizioni. Il lunedì sera, come di consueto da un paio di stagioni, sarà legato al venerdì sera e così, dopo tredici puntate e otto raddoppi del Grande Fratello Vip – "ma se funziona si allungherà", ha assicurato Pier Silvio – si lascerà il posto a La Talpa.