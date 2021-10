Tommaso Eletti: “Soleil era legata a me, se quando uscirà dovesse nascere qualcosa sarei contento” Tommaso Eletti è stato il primo eliminato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il 21enne romano ha provato a farsi conoscere, sebbene lui sostenga di avere molta gente che lo odia fuori la dimora di Cinecittà. In un’intervista ha parlato della sua permanenza nella casa, confermando anche il suo interesse nei confronti di Soleil.

A cura di Ilaria Costabile

Tommaso Eletti è stato il primo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip, al televoto con Francesca Cipriani, il 21enne romano non ha potuto competere e quindi è tornato a casa. In un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha commentato la sua uscita e ha parlato dei rapporti con gli altri inquilini della casa.

Il commento sulla sua eliminazione

Una permanenza breve, ma intensa, che ha permesso a Tommaso Eletti di farsi conoscere per quello che è, mostrando anche un lato molto più riflessivo di quello che ha fatto vedere nella sua prima apparizione televisiva. L'eliminazione al GF, però, è stata presa con una certa filosofia e anche una buona dose di maturità: "Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di Temptation Island. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori”.

L'interesse per Soleil Sorge

Due settimane nella casa più spiata d'Italia, a contatto con gli altri inquilini, gli ha dato modo di farsi anche delle idee su quanto sta succedendo tra alcuni di loro. Ad esempio, non ha esitato ad esprimere qualche parere sul flirt tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, dal momento che conosceva la principessa già da qualche tempo: "Lei è una mia amica da tanto tempo ed è una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione". Ma anche lui non è certo rimasto a guardare e, ad esempio, non ha nascosto un certo interesse per Soleil Sorge, senza escludere l'eventualità di poter anche provare a conquistarla un giorno: