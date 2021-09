Tommaso Eletti al GFVip confessa una cotta per Soleil: “Per lei mi trasferisco subito” Mentre il suo destino è incerto al televoto, Tommaso Eletti tenta di salvaguardare la sua presenza nella casa rivelando un’inaspettata attrazione per Soleil Sorge, che non a caso è uno degli elementi più forti in gioco. “Mi piace da impazzire, lei lo sa. Le ho baciato anche la mano nel letto. Sento quando una donna ci sta”, racconta l’ex concorrente di Temptation Island, che sembra aver ormai archiviato la sua storia con Valentina Nulli Augusti.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tommaso Eletti sembra aver archiviato la storia d'amore con Valentina Nulli Augusti. Per nulla preoccupato della reazione della sua ex fidanzata, né tanto meno della sua nomination contro Davide Silvestri, l'ex concorrente di Temptation Island si è lanciato in una romantica confessione nei confronti di Soleil Sorge: "L’altra sera le ho baciato la mano nel letto, mi piace proprio da impazzire, lei lo sa". In un momento di confidenze con Nicola Pisu e Giucas Casella, ammette di essersi preso una cotta per l'influencer. Basterà questa inaspettata ipotesi flirt a salvarlo al televoto?

Le confessioni di Tommaso Eletti su Soleil Sorge

Non è un caso che il concorrente in nomination, tra i meno graditi dal pubblico, cerchi di instaurare una dinamica con una delle inquiline più forti in gioco. Stando ai racconti di Tommaso, la sua cotta per Soleil andrebbe avanti già da un po' e si sarebbe persino dichiarato mostrandole i suoi sentimenti. "Voglio fare le cose con calma, anche lei ha detto che gli amori grandi nascono con calma", spiega. "Non mi ha detto palesemente che le piaccio però io lo percepisco. Riesco sempre a sentire se una donna ci sta oppure no. A me piace molto, siamo anche simili, ci piacciono le stesse cose". I compagni gli suggeriscono che l'influencer vive a Milano, dunque una volta fuori dalla casa la distanza potrebbe essere un problema. "Io vado a vivere a Milano subito", replica Eletti rivelando i suoi piani per il futuro, "vado a fare il maestro di snowboard in Svizzera o in Trentino".

Soleil Sorge non sembra ricambiare le sue attenzioni

Nonostante secondo Tommaso le attenzioni sarebbero ricambiate, Soleil non ha dimostrando grande interesse per l'ex concorrente di Temptation Island. L'influencer è coinvolta in tutt'altra dinamica, quella con Gianmaria Antinolfi, che tiene banco da oltre tre puntate nonostante Soleil sostenga di non voler dare spazio alla sua ex fiamma. Tra accuse di stalking, litigi e lacrime, i due nascondono un segreto, che non è stato ancora rivelato. Nel frattempo gli inquilini della casa ascoltando ambe le parti stanno cercando di capire da che parte stare, ma nella lite Sorge – Antinolfi, è difficile capire chi sia la vittima e chi il carnefice.