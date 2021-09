Le nomination della terza puntata del Grande Fratello Vip 2021: Davide Silvestri e Tommaso Eletti Davide Silvestri e Tommaso Eletti sono i due vip in nomination dopo la terza puntata del reality di Canale 5. In particolare, boom di nomination per Davide. Uno tra lui e l’ex Temptation Island sarà quindi il primo eliminato ufficiale del Grande Fratello Vip 2021. Partecipa al nostro sondaggio e scegli chi salvare.

Queste sono le nomination della terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 20 settembre 2021. Il sistema di gioco in questa puntata mette in nomination solo gli otto concorrenti entrati venerdì scorso, ovvero i vipponi che nella settimana precedente si erano salvati. Davide Silvestri e Tommaso Eletti sono i due vip in nomination. Uno di loro sarà il primo eliminato ufficiale del Grande Fratello Vip 2021.

Le immunità

Anche questa sera ci sono delle immunità e sono quattro in tutto. Il secondo gruppo di vip ha scelto i suoi preferiti e sono Miriana Trevisan e Giucas Casella, che godono quindi di una immunità. Sonia Bruganelli dona l'immunità a Jo Squillo. Adriana Volpe, invece, ha scelto di rendere immune Sophie Codegoni.

Il sistema di nomination

Andrea, Nicola, Davide e Samy sono stati dunque gli unici che la casa ha potuto votare. Tra i vip entrati nella casa venerdì, le nomination sono avvenute intorno a un tavolo e in modo palese. Alle loro nomination si sono aggiunte anche quelle di soli quattro vip entrati lunedì scorso. I quattro vip sono stati scelti proprio dai quattro vip entrati lunedì scorso. Andrea dà diritto a Gianmaria, Davide a Manuel, Nicola dà diritto ad Aldo e Samy dà diritto a Raffaella.

Le nomination

Questa è la cronaca completa delle nomination della terza puntata. Gianmaria Antinolfi sceglie di votare Davide. Manuel Bortuzzo sceglie di votare Andrea. Aldo Montano sceglie di votare Andrea. Raffaella Fico sceglie di votare Davide. E con il primo gruppo di vipponi, la tendenza viaggia verso Andrea e Davide. Il gruppo restante dei vipponi: Sophie vota Davide, Miriana vota Nicola, Nicola vota Davide, che ricambia votando Nicola. Andrea vota Davide. La grafica definitiva sancisce Davide e Tommaso. Chi verrà eliminato definitivamente lo scopriremo soltanto venerdì.