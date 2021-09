Tommaso Eletti è il primo eliminato del GF Vip 2021: “Mi odia troppa gente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'operazione di riabilitazione del personaggio Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip non ha funzionato: è lui il primo eliminato del programma, mentre Davide Silvestre può continuare la sua avventura televisiva. "Lo sapevo ragà, troppi odiatori in giro" ha sentenziato il ragazzo mentre usciva, consapevole che la pessima reputazione maturata a Temptation Island potrebbe non avergli dato scampo.ù

Misogino, possessivo e patologicamente insicuro. Questo il ritratto uscito fuori dal reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, al quale aveva partecipato lo scorso luglio insieme alla sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Quest'ultima non ha mancato nel dargli il colpo di grazia e si è presentata nel suo abito a sirena con spacco vertiginoso a rinfacciargli anni di inferno: "Ora mi vesto come voglio, senza le tue regole da talebano", mentre il ragazzo l'ha semplicemente accusata di essere andata lì per un briciolo di visibilità in più. "Mi hai dato della prostituta e minacciata", ha continuato lei, entrando nel dettaglio dei mesi successivi l'uscita dal noto villaggio vacanze, dove il sentimento che pare li unisse è annegato miseramente in un mojito con molto ghiaccio.

E non sarebbero bastate dieci Sonie Bruganelli, che sin da principio ha tentato di guardarlo con gli occhi di mamma, assolvendolo dalle sue "marachelle" solo perché ancora "insicuro" e molto "immaturo". Se non fosse che le marachelle si tenevano in piedi a stento, minate continuamente dal ricordo sessista e misogino del suo percorso a Temptation, tanto che lo scontro tenerezza ha faticato a passare alla cassa. Ci hanno provato a spiegare che i suoi, in fondo, erano disagi anche psicologici e i problemi con la droga con i trascorsi in comunità non avevano di certo aiutato.

Non è bastato niente a salvare Tommaso Eletti da Tommaso Eletti, appena è entrato ha camminato sui tizzoni ardenti, ha badato a ogni parola e calibrato le sue reazioni, comprensibilmente spaventato dallo tsunami che avrebbe potuto travolgerlo di nuovo. Forse adesso, epurato dal sogno televisivo, potrà guardarsi di nuovo allo specchio senza lo spettro di un corpo sacro alle sue spalle.