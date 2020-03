La terza puntata del serale di Amici 2020 resterà a lungo nella memoria degli spettatori per la sua conclusione inaspettata. A meno di mezz’ora dalla fine della puntata, il ballerino Valentin Alexandru Dumitru aveva fatto presente di volere abbandonare la gara, scatenando la rabbia della conduttrice Maria De Filippi che lo ha invitato a uscire. Contemporaneamente, premurandosi di specificare con precisione certosina l’orario, Raimondo Todaro, marito di Francesca Tocca, ballerina che si esibisce in coppia con Valentin, scriveva su Instagram: “La diretta non è per tutti”. Ma facciamo un passo indietro così da tentare di comprendere la questione.

L’indiscrezione sul flirt tra Valentin e Francesca Tocca

Pochi giorni fa, il settimanale Chi aveva lanciato un’indiscrezione relativa a un presunto flirt tra Francesca Tocca e Valentin. “Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro: lei ballerina di Amici, lui di Ballando con le stelle. I due stanno assieme 13 anni. Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca” scriveva il settimanale diretto da Alfonso Signorini facendo esplodere il caso.

La cacciata di Valentin, De Filippi: “Non parlo di quello che pensi tu”

L’indiscrezione pubblicata da Chi non ha accolto i commenti degli interessati. Nessuno dei tre si è premurato di confermare o smentire la questione, nemmeno attraverso i social. Ad aggiungere ulteriore pathos a una vicenda già intricata è stata la discussione tra Valentin e Maria De Filippi ad Amici. Poco prima che il ballerino fosse invitato a uscire, la conduttrice lo aveva rimproverato: “Non sei rispettoso della tua insegnante e lo sai”. Valentin, non avendo immediatamente compreso che Maria De Filippi si stesse riferendo all’atteggiamento tenuto con la maestra Natalia Titova, sua insegnante di danza nella scuola, ha equivocato e risposto: “Con questa cosa entriamo in altri discorsi”. Parole che hanno costretto la De Filippi e specificare il fraintendimento: “Non sto parlando di quel che pensi tu, non mi appartiene e non lo farei mai. Sto parlando di Natalia”. Che cosa intendeva dire Maria con “a quel che pensi tu” che avrebbe messo Valentin nella condizione di “entrare in altri discorsi” che esulano dalla gara?

La Instagram story di Raimondo Todaro

Mentre su Canale5 andava in onda la diretta di Amici, Raimondo Todaro ha pubblicato una Instagram story che potrebbe chiarire molto di quanto starebbe accadendo dietro le quinte del talent show. “00.33. La diretta non è per tutti” ha scritto il ballerino di Ballando con le stelle. E in diretta, alle 00.33, stava andando solo Amici. Che cosa sta accadendo lontano dalle telecamere?