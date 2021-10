Tina Cipollari fa il tifo per Sophie Codegoni al GFVip: “Sei bella fuori e dentro” Tina Cipollari si espone per la prima volta su questa edizione del GFVip chiarendo chi è la concorrente per la quale tifa nella casa. Dopo aver conosciuto personalmente Sophie nell’ambito del dating show di Maria De Filippi, l’opinionista si dice sicura del fatto che l’ex tronista sia “una ragazza coraggiosa, educata e sensibile”. In un commento sui social, ammette di sostenerla nel gioco, diversamente da Soleil Sorge che non ha mai menzionato.

A cura di Giulia Turco

L'opinionista di Uomini e Donne si espone per la prima volta su questa edizione del Grande Fratello Vip e ammette pubblicamente di fare il tifo per Sophie Codegoni. Nonostante le dinamiche del reality fatichino a decollare e tra i concorrenti non si siano ancora create vere e proprie "fazioni", Tina Cipollari ha le idee chiare sull'ex tronista che ha avuto modo di conoscere personalmente nell'ambito del dating show di Maria De Filippi. "Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella dentro e fuori. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima ti voglio bene. TINA", ha scritto l'opinionista in un commento su Instagram.

Jessica Antonini contro Sophie

Non a tutti, nell’ambito di Uomini e Donne, Sophie è rimasta particolarmente nel cuore. Pochi giorni prima ad esporsi sui social era stata l’ex corteggiatrice Jessica Antonini che alla domanda dei suoi follower “Cosa pensi di Sophie?” Ha risposto dicendosi convinta che l’ex tronista non sia sincera. “Dagli spezzoni che vediamo tutti su Instagram, dice un sacco di cavolate. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil”, ha scritto Jessica. “Iniziasse a dire un po’ più la verità perché poi la gente la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia. La piccola Sophie”.

La verità di Sophie Codegoni

Nelle dinamiche del gioco la 19enne è la l’antagonista diretta di Soleil Sorge, altra ex concorrente di Uomini e Donne, che partecipò al programma della De Filippi durante il trono di Luca Onestini. Sophie e Soleil si scambiano l’accusa reciproca di seguire alla lettera un copione, di essere poco sincere e di non riuscire a convincere il pubblico nelle loro dinamiche che hanno ancora al centro la figura di Gianmaria Antinolfi. Il “triangolo” tra loro sarebbe stato architettato fuori dalla casa dell’ambito delle raccomandazioni di Fabrizio Corona, come hanno spifferato le due donne in diverse occasioni. “Ti sei fatta scrivere il video di presentazione”, ha accusato Sophie.