Jessica Antonini su Sophie Codegoni al GF Vip: “Dice un sacco di cavolate” Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato il percorso di Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip. Non ha avuto parole particolarmente carine per lei. Al contrario, l’ha accusata di dire “un sacco di cavolate” e l’ha invitata a iniziare a dire la verità: “Poi la gente fuori la conosce”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è passata inosservata una frase pronunciata da Soleil Sorge mentre litigava con Sophie Codegoni, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 11 ottobre. La concorrente, infatti, ha lasciato intendere che durante una cena, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata istruita da Fabrizio Corona ad avvicinarsi a Manuel Bortuzzo. In queste ore, Jessica Antonini, anche lei ex volto del programma di Maria De Filippi, ha commentato il percorso della "collega" nel reality. Ma andiamo con ordine.

GF Vip, Soleil accusa Sophie di avere una strategia

Mentre andava in scena il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, Soleil ha detto una frase che non è sfuggita agli spettatori. Riferendosi all'avvicinamento di Codegoni al nuotatore Manuel Bortuzzo, Sorge l'ha punzecchiata: "Mi ricordo anche Fabri dirti questa cosa e tu non vedevi l'ora. Dai su, adesso, vogliamo tirare in mezzo le strategie?". Sophie ha replicato: "Sei scontata e cattiva" e Soleil di rimando: "Sono cattiva perché sono troppo vera, ricordatelo". Codegoni, allora, l'ha accusa di "essersi fatta scrivere il video di presentazione".

Jessica Antonini commenta Sophie Codegoni al GF Vip

Jessica Antonini ha risposto alle domande di alcuni utenti. A chi le chiedeva: "Cosa pensi di Sophie al GF Vip?", l'ex tronista di Uomini e Donne ha replicato dicendosi convinta che Codegoni dica "cavolate". Le sue parole, affidate alle Instagram Stories sono state: