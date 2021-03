Tina Cipollari vittima di un furto a Roma. Lo riferisce il sito Roma Today. La celebre opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar in zona Fiumicino e aveva lasciato il proprio borsello al bancone prima di allontanarsi. Il ladro, poi rivelatosi essere un cliente abituale del bar, si è accorto della borsa lasciata incustodita e l’ha presa. La Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta, si è rivolta quindi al vicino commissariato Aurelio per sporgere denuncia.

Denuncia il ladro del borsello di Tina Cipollari

La polizia è riuscita a ricostruire l’accaduto grazie alle videocamere di sorveglianza del bar e, individuato il colpevole, lo ha fermato. L’uomo ha confessato il furto, riconsegnato il borsello alla Cipollari ed è stato denunciato. Pare, inoltre, che il contenuto del borsello non fosse particolarmente pregiato. Al suo interno ci sarebbero stati solo uno specchietto e un rossetto, oggetti del quale l’uomo si sarebbe disfatto prima di nascondere la borsa nella sua auto.

in foto: Tina Cipollari

Tina Cipollari è opinionista fissa a Uomini e Donne

Tina Cipollari è un popolare volto della televisione, non solo a Roma. Da anni siede nello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che l’ha scelto nel ruolo di opinionista per affiancare Gianni Sperti. Una coppia di opinionisti che funziona quella formata da Gianni e Tina e che la conduttrice Maria De Filippi non ha mai modificato. Diversi gli altri programmi ai quali la Cipollari ha partecipato negli anni, in genere targati Fascino come nel caso di Selfie – Le cose cambiano. In onda tutti i giorni, Tina si concede molto meno nell’ambito della sua vita privata. Sono pochissime le interviste personali rilasciate negli anni. Più spesso, invece, l’opinionista è solita commentare le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne sulla rivista dedicata alla trasmissione. Tina vive a Roma insieme ai tre figli nati dal matrimonio con Chicco Nalli.