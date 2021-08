Tiberio Timperi: “Ho bloccato Monica Setta sul cellulare, le impedisco di chiamarmi” Il presentatore di Rai1 conferma di non avere un buon rapporto con la giornalista sua partner alla conduzione di Unomattina in famiglia da due anni: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”. In un’intervista a Diva e Donna Timperi aggiunge: “Essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli”.

A cura di Andrea Parrella

Colleghi, ma non amici. Succede spesso, ma se accade in televisione tra due conduttori noti al grande pubblico e in onda su Rai1, la cosa può non passare inosservata. È il caso di Tiberio Timperi e Monica Setta, che da ormai due anni Unomattina in Famiglia, contenitore in onda in tutti i weekend di Rai1, il cui rapporto non sembra affatto amicale.

A dirlo sono i diretti interessati, nello specifico Timperi, che in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, rispondendo alla domanda secondo la quale Monica Setta aveva affermato in passato di non essere sua amica e di non avere il suo numero di telefono, ha smentito solo in parte: "La prima cosa è vera – dice Timperi – non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi". Il conduttore lascia dunque intendere, implicitamente, di aver bloccato la collega giornalista e non lo nega a chi l'ha intervistato.

Timperi e Setta conducono Unomattina in famiglia

Un percorso televisivo che i due affrontano insieme, ma da separati in casa, a dimostrazione che si può fare: "Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio. Dopodiché certo che essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli". Notizia degli ultimi giorni è proprio il ritorno di Muccitelli a Unomattina in Famiglia, che aveva già condotto dal 2014 al 2019, anche insieme a Timperi. Ci tornerà dalla prossima stagione con uno spazio suo, sebbene il conduttore ammetta di non esserne a conoscenza: "Sono sempre l'ultimo a sapere certe cose". Muccitelli lascerà per questo la conduzione di Linea Verde, presentato fino allo scorso anno con Beppe Convertini, il quale dalla prossima stagione guiderà il programma in solitaria.

Il precedente con Francesca Fialdini

Non è la prima volta che Tiberio Timperi si ritrova a fare i conti con un rapporto complesso sul lavoro. La stagione alla conduzione a La Vita in Diretta, in coppia con Francesca Fialdini, era iniziata proprio con un battibecco in diretta con la collega, che aveva accompagnato la narrazione dell'intera annata, nonostante i due avessero provato a smussare la gravità della cosa in diverse interviste e con affermazioni in diretta.