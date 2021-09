The Undoing: la serie con Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis su Tv8 La miniserie evento “The Undoing – Le verità non dette” arriva per la prima volta in chiaro su Tv8, da martedì 7 settembre con un doppio episodio. Nicole Kidman è la protagonista di un thriller, tratto dal romanzo di Jean Hanff Korelitz, che mescola continuamente verità e bugie. Nel cast anche Hugh Grant e Matilda De Angelis.

Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis in chiaro su Tv8. L'occasione è ghiotta: per la prima volta sulla tv generalista, la serie evento The Undoing, che tanto ci ha fatto parlare lo scorso gennaio. Dopo le riprese, Nicole Kidman ha confessato di aver avuto problemi fisici e mentali per la complessità del ruolo. Matilda De Angelis si è presa la scena, anche con le sue nudità, grazie a un personaggio luciferino ma al tempo stesso estremamente fragile. È lei la vittima, Hugh Grant è invece il presunto assassino in un gioco continuo di rimandi, dove diventa impossibile capire cosa è vero e cosa è falso.

La trama di The Undoing

Grace Fraser (Nicole Kidman) conduce una vita praticamente perfetta a Manhattan. Psicoterapeuta affermata, abita in una bella casa e ha una splendida famiglia composta dal marito Jonathan (Hugh Grant) e Henry (Noah Jupe), il figlio dodicenne che frequenta una scuola privata d'élite nell'Upper East Side. Ma all’improvviso un abisso si apre nella vita della donna: una morte violenta, un marito che scompare nel nulla. Messa di fronte a una catena di terribili rivelazioni, Grace capisce che potrebbe non conoscere affatto il marito. Lei, che solitamente consiglia alle donne di ascoltare l’istinto anche quando dice cose che non si vogliono sentire, si rende conto che potrebbe non aver dato ascolto ai suoi stessi consigli. Scritto da David E. Kelley, diretto dal Premio Oscar Susanne Bier, The Undoing vede nel cast anche Donald Sutherland, Lily Rabe e Édgar Ramirez.

La serie è tratta dal romanzo

The Undoing torna su Tv8 dal 7 settembre, ogni martedì in prima serata con un doppio episodio. È tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz “You Should Have Known” – caso letterario del 2014, edito in Italia il 19 gennaio in libreria grazie a PIEMME in un’edizione tie-in col nuovo titolo "The Undoing – Le verità non dette".