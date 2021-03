Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso hanno innescato un caso. Il compagno di Antonella Elia, ospite di Barbara D’Urso, aveva dichiarato di avere recitato un ruolo a Temptation Island con il solo scopo di suscitare la gelosia della compagna. Ma la trasmissione ha reagito male a quelle dichiarazioni, con Fascino e Mediaset che avevano annunciato avrebbero querelato Delle Piane per avere raccontato il falso.

Il video pubblicato da Temptation Island circa il bacio con la single Beatrice

Pietro, in una Instagram Story, aveva chiarito di non avere mai inteso screditare il programma. Aveva quindi spiegato di essersi limitato a dichiarare di avere lui stesso recitato un ruolo, senza la connivenza della trasmissione ideata da Maria De Filippi, per poter suscitare la gelosia della fidanzata. In risposta a quelle dichiarazioni, la produzione del reality show estivo di Canale5 aveva pubblicato una serie di audio e video che contesterebbero la versione rilasciata dall’attore. In una registrazione, in particolare, Pietro e la single Beatrice De Masi parlano chiaramente di quanto accaduto tra loro, accordandosi per evitare di parlarne di fronte alle telecamere.

La versione di Beatrice De Masi

Sposa la versione dei fatti resa nota da Temptation Island la single Beatrice De Masi, colei che Pietro avrebbe baciato all’epoca della sua partecipazione al reality. In una Instagram story, la giovane conferma che il bacio con Delle Piane ci sarebbe stato, un episodio che sostiene di ricordare con precisione: “La mia memora ha ancora ben impresso l’attimo nel quale Pietro mi bacia. Come posso dimenticarlo? Era nato un bel feeling tra noi e aspettavo quel momento. Perché cancellare o minimizzare quel bacio vero, spontaneo, naturale e documentabile?”. A confermare la versione dei fatti di Beatrice anche Ilaria Gallozzi, altra delle single coinvolte perché si trovava insieme a Pietro e Ilaria quando è accaduto quello che le telecamere non hanno ripreso: “Temptation Island per me è stata una delle esperienze più belle ed emozionanti della mia vita. E soprattutto vera, come vero è il bacio che Pietro Delle Piane ha dato alla mia amica”.