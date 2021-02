La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 19 febbraio, si è aperta con una importante precisazione. Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla vicenda del televoto sospeso sul sito ufficiale del reality, a causa di problemi tecnici. Il conduttore ha letto un comunicato ufficiale: "Ho una precisazione molto importante da fare, amici a casa. Riguarda il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Vi leggo la comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip".

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip

Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip: "L'ultima sessione di televoto si è interrotta a causa di una mole anomala di voti pervenuti alla piattaforma. Conseguentemente la sessione è stata sospesa per il tempo necessario a ripristinarne il corretto funzionamento, a garanzia dei concorrenti e di voi telespettatori. Come sempre tutte le operazioni di televoto si sono svolte alla presenza di un notaio che ne certifica la assoluta correttezza". Dunque, gli spettatori possono stare tranquilli. Le operazioni sono state debitamente monitorate e controllate.

La sfida al televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Non sorprende che la sfida al televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi abbia scatenato gli spettatori. Le due donne godono di tantissimi fan pronti a lunghe sessioni di televoto pur di salvarle. Stasera conosceremo il verdetto e una delle due concorrenti dovrà lasciare la casa. In entrambi i casi si tratterà di una enorme perdita per il programma. Stefania Orlando ha incantato con il suo carattere risoluto ma anche capace di fragilità squisitamente umane, mentre Giulia Salemi ha portato in alcuni frangenti una ventata di allegria e ha fatto sognare con la sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli.