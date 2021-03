Ilary Blasi "attapirata" da Striscia la Notizia dopo la gaffe commessa nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. Una svista perdonabile, considerando l'emozione per il debutto del reality, che ha scatenato l'ironia in studio e una serie di doppi sensi sul web all'indomani della puntata. Valerio Staffelli ha raggiunto la conduttrice premiandola con un Tapiro d'oro, che Ilary Blasi ha accettato in maniera molto auto ironica, postando persino su Instagram lo scatto di un bacio con il Tapiro. "Doveva essere un momento catartico, solenne, molto importante anche perché per la prima volta veniva mostrata la Palapa al pubblico a casa… E invece…", ha commentato la conduttrice.

La gaffe di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

Un buon debutto per L'Isola dei Famosi di Ilari Blasi, partito bene in termini di ascolti, a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. La conduttrice, non nuova al reality, non si è fatta mancare nulla, nemmeno una gaffe durante il solenne momento di presentazione della Palapa, l'ambiente principale della scenografia dell'Isola, dove vengono svolte nomination ed eliminazioni. Ed ecco che proprio lì è inciampata la conduttrice: "Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell'Isola ei Famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata". Dopo la gaffe, registrata immediatamente da Tommaso Zorzi che non è riuscito a trattenere un’esclamazione di sorpresa, Ilary ha faticato a trattenere le risate dopo essersi resa conto dell’errore.

I Tapiri d'Oro di Ilary Blasi

Non è certo la prima volta che la conduttrice riceve il Tapiro d'oro da parte del tg satirico di Antonio Ricci. Tra i più memorabili, quello del 2017 consegnato per il bacio sulle labbra tra Ilary e Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Grande FratelloVip: "Neanche mio marito mi bacia così", aveva commentato la conduttrice. Lo stesso anno era stata attapirata da Staffelli dopo l'addio di Totti alla Roma. Intercettata in aeroporto, Ilary aveva raccolto i suggerimenti dell'inviato rispetto a quello che potrebbe fare Totti nel suo tempo libero da anziano. "Non so come farò, lo scopriremo vivendo, vi aggiorno".