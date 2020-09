Nonostante la puntata fatta di rivelazioni, e ancora chiarimenti, litigi etc, il Grande Fratello Vip non riesce a portare a casa la vittoria per quanto riguarda gli ascolti televisivi del sabato sera. È Tale e Quale Show, infatti, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, in cui personaggi dello spettacolo si sfidano in una gara di imitazioni, a portare a casa il risultato, superando il diretto concorrente condotto da Alfonso Signorini di quasi un milione di spettatori e di quasi 2 punti di share. Il programma di Rai1, infatti, – che ha visto la vittoria della serata di Barbara Cola – ha chiuso la serata con 3.741.000 con il 18,5%, chiudendo ben prima del GF Vip, che ha anche mandato in onda il coming out di Gabriel Garko.

Gli ascolti del GF Vip sotto i 3 milioni

La trasmissione che dopo l'esclusione di Fausto Leali, continua con la vita nella casa di Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Fulvio Abbate, tra gli altri, non è riuscita a sfondare il muro dei due milioni, chiudendo con un totale di 2.877.000 con il 16,7% di share. Questo nonostante fosse una puntata molto attesa, sia per alcune questioni legate strettamente alla casa e ai diverbi che all'interno sono scaturiti durante questi giorni, sia per l'attesa per il discorso di Gabriel Garko che aveva anticipato di voler dire una verità durante la diretta. Una verità che, come ha detto lui stesso leggendo una lettera davanti all'ex compagna Adua Del Vesco, era un segreto di Pulcinella: un coming out che proseguirà a Verissimo, ma che non ha dato il colpo di coda agli ascolti.

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione, la finale della Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia andata in onda su Rai2 ha chiuso con 464.000 spettatori pari al 2.3% di share, il film su Italia 1 "Freedom – Oltre il Confine" ha raccolto una media di 1.047.000 spettatori e il 5.5% di share, mentre su Rai3 "Le Ragazze" ha totalizzato 663.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 l'appuntamento con "Quarto Grado" ha tenuto davanti allo schermo 1.082.000 spettatori con il 6.2% di share, mentre il ritorno su La7 di "Propaganda Live" ha chiuso con 867.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factor ha raccolto il 3.2% con 652.000 spettatori e sul Nove Fratelli di Crozza ha segnato 1.209.000 spettatori e il 5.2% di share.