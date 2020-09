Sarà Verissimo a ospitare tutta la verità che Gabriel Garko ha anticipato durante una serrata puntata del GF Vip. L'attore, infatti, che ha fatto coming out, aveva anticipato che aveva intenzione di dire delle verità (sic) durante l'ultima puntata del GF Vip, nella cui casa c'era l'ex compagna Adua Del Vesco: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…" aveva scritto sui suoi canali social. Quella verità è stato il coming out, il segreto di Pulcinella, come ha detto lui stesso leggendo una lettera davanti ad Adua.

Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip

L'attore ha parlato di questa favola vissuta con lei: "Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola (…) la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto" ha concluso Garko tra le lacrime, prima che Alfonso Signorini riprendesse in mano le redini della situazione, spiegando che per avere tutta la storia gli spettatori avrebbero dovuto aspettare ancora qualche giorno.

Garko ospite a Verissimo

Gabriel Garko, infatti, sarà ospite di Sivlia Toffanin il prossimo 3 ottobre e sarà Verissimo il programma in cui l'attore concluderà il discorso cominciato al GF Vip: "Io alla mia famiglia ho detto che ero omosessuale a 39 anni – ha detto Signorini in diretta -. Davanti alla gallina bollita e davanti a mamma, papà e mia zia e ho detto io amo una persona e che era un uomo. Mio papà ruppe il silenzio dicendo ‘Io l'avevo sempre detto'. Io da giornalista avrei voluto parlare di quello che Gabriel ha definito il segreto di Pulcinella, ma ho voluto rispettare i suoi sentimenti e il grande Fratello non è il luogo giusto. Gabriel Garko ne parlerà a Verissimo sabato 3 ottobre a Verissimo da Silvia Toffanin".