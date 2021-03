Da mercoledì 24 marzo, in onda su Canale 5 la serie tv “Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli. L'attrice interpreta Nanà, una mamma coraggiosa che lotta per rendere giustizia a sua figlia e ai tanti bambini che si ammalano a causa delle polveri emesse dalle aziende siderurgiche. La fiction in tre puntate è prodotta da Fabula Pictures. Alla regia Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che avevano già diretto L'amore strappato, altra miniserie con Sabrina Ferilli. Nel cast anche Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti. La fiction è stata girata a Roma e dintorni, mentre la trama è ambientata in un paese non specificato del Sud Italia, nel 2002, quando ancora non c'era la giusta attenzione al problema delle emissioni dannose degli impianti industriali. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata di mercoledì 24 marzo

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie Svegliati amore mio, in onda mercoledì 24 marzo. Nanà Santoro, parrucchiera, è sposata con Sergio che lavora come operaio in una acciaieria. La coppia ha una bambina, Sara, che ha un'immensa passione per il nuoto. Mimmo, ex fidanzato di Nanà, fa ritorno in città e sembra ancora perdutamente innamorato della donna. Intanto, mentre la famiglia assiste a una gara di nuoto di Sara, la bambina ha un malore che appare subito gravissimo. La piccola, in coma, viene ricoverata. Mentre la famiglia si dispera, scopre un tragico retroscena. Un'amica di Sara è morta di recente. La dottoressa Placido, intanto, dà la brutta notizia a Nanà: Sara ha la leucemia. Inoltre, le mostra dei dati che lei stessa ha raccolto e che evidenziano che l'inquinamento causato dall'acciaieria sta portando tanti bambini ad ammalarsi.

Il cast completo di Svegliati amore mio: attori e personaggi

Sabrina Ferilli interpreta Nanà Santoro; Ettore Bassi interpreta Sergio Santoro; Massimo Popolizio interpreta Ettore Tagliabue; Francesco Arca interpreta Mimmo Giuliani; Veruska Rossi interpreta Manuela Placido; Francesco Venditti interpreta Stefano Roversi; Enzo Casertano interpreta Dini; Iaia Forte interpreta Ramona; Emanuele Salce interpreta il Commissario Caputo; Fabrizio Sabatucci interpreta Pietro; Paolo Giommarelli interpreta Paolo Torelli; Caterina Sbaraglia interpreta Sara Santoro; Catena Fiorello interpreta Gianna; Antonio Avella interpreta Lorenzo; Luciana Zanella interpreta Luisa; Francesca Antonelli interpreta Maddalena; Manuel D’Amario interpreta Antonio; Bruno Torrisi interpreta Vanni; Andrea Napoleoni interpreta Carlo; Maria Vittoria Casarotti Todeschini interpreta Rosi; Alice Venditti interpreta Francesca.

La trama di Svegliati amore mio

La miniserie in tre puntate Svegliati amore mio, narra la storia di Nanà. Una donna forte e coraggiosa, madre amorevole con Sara e moglie presente con Sergio. La sua vita viene stravolta quando la sua bambina ha un malore durante una gara di nuoto. Così, scopre che la bambina ha la leucemia e che sono tanti i piccoli pazienti che stanno lottando contro la malattia a causa dell'esposizione ai veleni dell'acciaieria Ghisal dove suo marito lavora.

Dove vedere Svegliati amore mio in replica e in streaming

Le tre puntate della miniserie Svegliati amore mio andranno in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale5. Per chi non potesse seguire la serie in televisione, basterà collegarsi al sito MediasetPlay per poterla vedere in streaming oppure in replica in un secondo momento. Quasi sicuramente, infatti, le puntate saranno rese disponibili sulla piattaforma.