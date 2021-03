Alberto Tarallo sarà sentito dai pubblici ministeri che indagano nell’inchiesta per istigazione al suicidio aperta dalla Procura di Roma sulla morte di Teodosio Losito, produttore televisivo e sceneggiatore trovato senza vita a gennaio 2019. Lo riferisce a Fanpage.it Daria Pesce, avvocato di Tarallo che ha seguito la vicenda già a partire dalle prime dichiarazioni rilasciate da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. È stato lo stesso Tarallo a chiedere di essere ascoltato, secondo quanto dichiarato dal suo legale: “Ritengo che la Procura abbia aperto un’inchiesta su una denuncia, o un esposto, del fratello di Teodosio Losito. A partire da quello, è stata sentita la stessa gente (Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ndr). Alberto Tarallo ha chiesto al Pm Villani di essere sentito. La pratica per diffamazione è passata per competenza a Roma e li denunceremo per calunnia nel caso in cui all’autorità giudiziaria dovessero riferire le stesse cose".

Ci sono stati contatti tra il signor Tarallo e i familiari del signor Losito?

No, per nessun motivo, né vogliamo averne.

Sul suicidio di Teodosio Losito si sta indagando adesso, ma la vicenda risale al 2019.

A mio avviso, le questioni sono pubblicitarie e di danaro.

Il contenzioso sulla polizza vita stipulata da Teodosio Losito

Mentre la Procura di Roma indaga sulle circostanze della morte di Teodosio Losito, il Corriere pubblica la notizia di un contenzioso civile tra Alberto Tarallo e Giuseppe, fratello di Teodosio Losito, a proposito di una polizza vita del valore di 300 mila euro stipulata dal noto produttore a beneficio del fratello. Successivamente, a fronte di un prestito chiesto al compagno di vita, Teodosio avrebbe nominato beneficiario Alberto Tarallo. Sarà il tribunale, adesso, a decidere a chi spetti l’indennizzo. Lo conferma l’avvocato Daria Pesce a Fanpage.it: “Sì, esiste un contenzioso su una polizza di assicurazioni. Entrambi sono stati nominati beneficiari di una polizza e il contenzioso è stato presentato dalla Zurigo. Inizialmente, il beneficiario era il fratello di Teodosio Losito, successivamente beneficiario è diventato Alberto Tarallo”.