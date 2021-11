Striscia La Notizia, le Veline Giulia e Talisa in quarantena: al loro posto tornano Shaila e Mikaela Ritornano in tv le ‘veterane’ di Striscia La Notizia: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva saliranno sul famoso bancone dello show di intrattenimento. Le attuali Veline, Giulia e Talisa, sono state costrette ad uno stop: entrambe si trovano attualmente in quarantena fiduciaria a causa di un contatto con una persona positiva al Covid-19.

A cura di Gaia Martino

A partire da questa sera di lunedì 8 novembre 2021, a Striscia La Notizia tornano le due ex Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le attuali protagoniste dell'iconico bancone, Talisa Jade e Giulia Pelagatti, sono state costrette ad un auto isolamento: nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona risultata positiva al tampone Coronavirus. Nel pieno rispetto anti Covid è scattata, automaticamente, la quarantena fiduciaria. Entrambe sono in perfetta salute ed assisteranno allo show di intrattenimento da casa sino a quando sarà necessario.

Il ritorno di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Potrà sembrarvi un dejà vu ed invece no. I telespettatori di Striscia La Notizia a partire da questa sera di lunedì 8 novembre rivedranno per qualche giorno di nuovo le ‘veterane' dell'iconico bancone. Le due ex Veline, Shaila Gatta e Mikaeal Neaze Silva tornano a danzare nel Tg satirico. Hanno ricoperto il ruolo dal 2017 al giugno del 2021, conquistando il pubblico Mediaset con le loro coreografie ed i loro sorrisi.

Al loro posto, dopo i saluti, sono arrivate Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, due volti già noti al pubblico Mediaset: entrambe sono state allieve nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo, si ritrovano nelle ultime ore costrette ad auto isolarsi, causa Covid. Attualmente sono in quarantena fiduciaria: le loro condizioni di salute sono ottime ma nel pieno rispetto delle norme anti Covid dovranno attendere il tempo necessario per evitare la diffusione del virus.

I nuovi conduttori di Striscia La Notizia

Continui cambiamenti ultimamente per il Tg satirico: pochi giorni fa il pubblico di Canale 5 ha salutato i due simpatici conduttori che hanno regalato intrattenimento nell'ultimo mese e mezzo. I due attori e presentatori, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, hanno lasciato Striscia La Notizia lo scorso 30 ottobre. Al loro posto, a partire dal 3 novembre, la coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Non si escludono ritorni: quello di Alessandro e Vanessa potrebbe anche esser stato solo un ‘arrivederci'!