La "prigionia" dorata nella Casa del Grande Fratello Vip può diventare una vera tortura e causare momenti di pesante sconforto. Ne sa qualcosa Stefania Orlando, che dopo quasi un mese nel reality show si è abbandonata a un pianto disperato e ha manifestato l'intenzione di ritirarsi. A consolarla in questo frangente ci hanno pensato gli altri inquilini.

Le lacrime di Stefania Orlando

Nel filmato in questione (che trovate in basso) la Orlando appare chiusa in se stessa, a testa bassa: Myriam Catania ha provato a farla rilassare con un massaggio e poco dopo è intervenuto Tommaso Zorzi. Stefania, però, è apparsa inconsolabile ed è scoppiata in lacrime: "Voglio andare a casa. Ho bisogno di andare a casa. Non servo a niente qui dentro". Probabile la nostalgia per la famiglia e il marito Simone Gianlorenzi, che la aspetta a casa. Zorzi, con cui è nato un bel rapporto, ha però cercato di scacciare questi cattivi pensieri spingendola a restare e a non farsi prendere dalla disperazione.

No amore, faresti un torto a tutti noi e a te stessa. Tutti abbiamo bisogno di andare a casa. Amore, sei simpaticissima. Stamattina ti sei svegliata male, vedrai che tra due ore ti svegli bene. Devi prenderla ora per ora. Ieri sera mi hai fatto sbellicare dalle risate.

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip

In effetti, Stefania Orlando è una dei concorrenti più amati di questa edizione. Non è finita al centro di scandali o situazioni controverse, ma con la sua simpatia ha conquistato gli spettatori. Merito anche della bellissima amicizia con Matilde Brandi, "partner in crime" con cui forma un'adorabile coppia nella Casa. Chissà che l'esperienza non rilanci in modo decisivo la sua carriera, che è sempre stata decisamente eclettica tra tv, teatro e musica. Il pubblico spera che si riprenda da questa crisi, magari con una bella sorpresa da parte del marito nella prossima puntata, e che metta da parte l'idea di un possibile abbandono del GF Vip. Lo show ad oggi ha già visto un ritiro (Flavia Vento) e due squalifiche (Fausto Leali e Denis Dosio).