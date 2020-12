in foto: Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italia

La nomination di Tommaso Zorzi ha destato un po' di scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip, nessuno si sarebbe aspettato che l'influencer avrebbe nominato la sua amica Stefania Orlando, eppure nella puntata di lunedì 14 dicembre è proprio quello che è accaduto. La showgirl è rimasta piuttosto scossa dall'accaduto e in una conversazione con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta ha nuovamente parlato dell'argomento, sottolineando quanto lei non sia intenzionata a chiedere spiegazioni all'influencer.

Stefania Orlando non riesce a spiegarsi il perché della nomination

Il motivo per cui Tommaso Zorzi abbia nominato Stefania Orlando è ancora ignoto, soprattutto alla diretta interessata che confessa alle sue amiche di non essersi chiesta il perché di questo gesto, pur avendo già ‘perdonato' il 25enne, mostratosi disperato per l'accaduto, ma non è riuscita a trovare una reale motivazione. I consigli delle altre inquiline sono piuttosto chiari e invogliano la conduttrice a chiedere delle spiegazioni:

Io non ho modificato una virgola dei miei sentimenti. Non lo voglio mettere in difficoltà, se ci sono stati dei problemi sono nella sua testa. io mi trovo a capire che sono stata percepita lontana, anche con Maria Teresa ci siamo spiegate, detto questo io mi sono ritrovata ad essere percepita come una persona che si è allontanata, io non ho modificato nulla nel mio modo di essere. Non è una questione di orgoglio eh, è una questione che non lo voglio mettere in difficoltà, quando vuole io sono qui.

Stefania non vuole chiedere spiegazioni

Pur non volendo chiedere spiegazioni e nonostante non sia cambiato l'affetto che la showgirl nutre nei confronti dell'influencer, il dispiacere è tangibile, soprattutto nel constatare che sia bastato un avvenimento, anche minimo, per portare Zorzi a prendere una decisione che lei stessa non avrebbe mai considerato:

Comunque quello che io voglio dire, in ogni caso, io stamattina mi sono arrabbiata anche con Maria Teresa, forse lo sono ancora adesso, ma io non la nominerei mai, non è una cosa che può vanificare tutto quello che si è costruito perché io non sono così. Ci ha fatto il discorso prima della puntata, quindi è anche premeditata, è ancora peggio, come la giri la frittata mi sembra strana.

La conversazione, poi, si conclude con la Orlando che chiede a Giulia Salemi di non affrontare più l'argomento: "Io non ne voglio proprio parlare di questa cosa, non ne ho parlato nemmeno in confessionale. Voglio fare finta di niente, preferisco, è una mia protezione. Non la voglio fare nemmeno più grande di quello che è".