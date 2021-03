Lunedì 1 marzo, Canale5 ha acceso i riflettori sulla finale del Grande Fratello Vip 2021. L'ultima puntata ha visto delinearsi via via la classifica. Gli spettatori, tramite il televoto, hanno sostenuto i personaggi che da ormai cinque mesi seguono nel doppio appuntamento settimanale e nella diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra. Al quinto posto si è classificato Andrea Zelletta, al quarto posto a sorpresa Dayane Mello. Mentre Stefania Orlando si è posizionata al terzo posto.

Lo scontro al televoto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Dayane Mello ha deciso di sfidare al televoto Pierpaolo Pretelli, uscendone sconfitta. Di conseguenza, la successiva sfida al televoto prevedeva la sfida tra gli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La showgirl si è detta tranquilla, perché uscire contro un amico come Tommaso non sarebbe stato un problema per lei. Il verdetto del televoto è stato netto: Stefania Orlando è stata eliminata con il 67% delle preferenze.

Le prime dichiarazioni di Stefania Orlando

Stefania Orlando non ha battuto ciglio. Ha solo detto: "È giusto". Poi ha indossato il cappotto e dopo aver salutato Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi ha lasciato la casa. Poco prima, la showgirl aveva avuto modo di incontrare il marito Simone Gianlorenzi e il loro chihuahua Margot. Arrivata in studio ha dichiarato: "Il Grande Fratello è una gara con noi stessi più che con gli altri. Mi sono divertita, ho anche pianto e sofferto. Non immaginavo fosse così totalizzante".

Rinominata dalle sue fan la regina delle viperelle, Stefania Orlando ha mostrato la sua forza ma anche le sue fragilità. Quando ha avuto qualche scontro nella casa, è stata sempre la prima a chiedere scusa. Nel corso del reality si è data completamente, parlando della maternità mai realizzata e dell'amore infinito per il marito Simone Gianlorenzi. Ha pianto per le dichiarazioni dell'ex marito Andrea Roncato da cui si è sentita ferita e ha stretto un'amicizia fortissima e mai tradita con Tommaso Zorzi. Quest'ultimo è stato fondamentale nel far desistere Stefania quando, in preda allo sconforto, decideva di andare. I Zorzando ormai godono di un nutrito gruppo di fan che sperano di rivederli in televisione insieme.