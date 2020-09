Tra i programmi di stasera giovedì 24 settembre c'è "Nero a metà" su Rai Uno. La fiction con Claudio Amendola nei panni del protagonista sta riscuotendo molto successo. Nella terza puntata sarà sempre più chiaro che gli omicidi di Olga e Paolo sono strettamente collegati.

Su Italia Uno, invece, continua la messa in onda di "Chicago Med", la serie tv che racconta le storie professionali e private dei medici di uno degli ospedali più famosi di Chicago. Nella puntata di oggi, Meggie e Natalie si ritrovano coinvolte un incidente particolarmente grave.

Tra i film di stasera 24 settembre 2020 segnaliamo il film "Ex – Amici come prima" su TV8, un film che ironizza sui rapporti che naufragano e su quelli che meritano una seconda opportunità, raccontando storie slegate tra loro, ma accomunate dal fattore "passato".

Su Rai Movie, invece, andrà in onda il film drammatico "Scelta d'amore – La storia di Hilary e Victor", in cui si racconta dell'incontro tra una giovane infermiera e un ragazzo colto e raffinato alle prese con la chemioterapia.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Nero a metà (Serie tv)

Nero a metà (Serie tv) 23:36: TG1 60 secondi (Programma d'informazione)

TG1 60 secondi (Programma d'informazione) 23:40: Porta a porta (Programma d'approfondimento)

Porta a porta (Programma d'approfondimento) 01:15: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Amore, cucina e curry (Film commedia)

Amore, cucina e curry (Film commedia) 22:50: Una pezza di Lundini (Programma d'intrattenimento)

Una pezza di Lundini (Programma d'intrattenimento) 23:55: Primo set (Programma d'intrettenimento)

Primo set (Programma d'intrettenimento) 00:45: Ci alzeremo all'alba (Film drammatico)

Rai Tre

21:20: La truffa dei Logan (Film commedia)

La truffa dei Logan (Film commedia) 23:25: La grande storia – L'uomo che sconfisse Hitler (Documentario)

La grande storia – L'uomo che sconfisse Hitler (Documentario) 00:00: TG 3 Linea Notte (Programma d'informazione)

TG 3 Linea Notte (Programma d'informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento) 00:47: Cafè soociety (Film commedia)



Cafè soociety (Film commedia) 02:42: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 03:01: Televendita Mediashopping (Programma d'informazione)

Canale 5

21:00: Supercoppa europea (Sport)

Supercoppa europea (Sport) 23:11: Fuga per la vittoria (Film drammatico)

Fuga per la vittoria (Film drammatico) 01:31: TG 5 (Programma d'informazione)

TG 5 (Programma d'informazione) 02:05: Meteo.it (Programma d'informazione)

Italia Uno

21:30: Chicago Med (Serie tv)

Chicago Med (Serie tv) 00:55: The sinner (Serie tv)

The sinner (Serie tv) 01:45: iZombie (Serie tv)

iZombie (Serie tv) 02:30: Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Attacco a Mumbai (Film d'avventura)

Attacco a Mumbai (Film d'avventura) 23:25: Kidnap (Film d'avventura)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:15: Scelta d'amore – La storia di Hilary e Victor (Film commedia)

23:05: The young Victoria (Film storico)

Rai Premium

21:20: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

00:00: Last Cop – l'ultimo sbirro (Serie tv)

Rai Storia

21:10: a.C.d.C. Per la fede e per il trono (Programma d'approfondimento)

23:10: Storia delle nostre città. Arezzo (Documentario)

La5

21:10: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

01:05: Grande Fratello Vip (Live Show)

La7

21:15: Piazza Pulita (Programma d'approndimento)

01:00: TG La7 (Programma d'informazione)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy(Serie tv)

TV8

21:30: Ex – Amici come prima (Film commedia)



23:45: Indovina la canzone (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

23:10: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Shoot ‘Em Up – Spara o muori (Film d'azione)

23:15: Polyamori (Programma d'intrattenimento)

Nove

21:25: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

22:45: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

Paramount

21:10: 5 appuntamenti per farla innamorare (Film commedia)

22:50: Il buongiorno del mattino (Film commedia)

Iris

21:00: Arma letale 2 (Film d'azione)

23:26: Beverly Hills Cop 3 (Film d'azione)

Dmax

21:25: Metaldetective (Documentario)

23:15: Vado a vivere nel camper (Documentario)

Focus

21:15: Asteroidi, nuovo orizzonte per l'umanità (Documentario)

23:15: Luna: domande e risposte (Programma d'approfondimento)

Top Crime

21:10: Bluff city law (Serie tv)

22:00: Bluff city law (Serie tv)