Stasera finale di X Factor 2021 con Maneskin e Coldplay: come vederla su Sky, Now e gratis su TV8 Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, si terrà la finale di X Factor, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. I quattro finalisti si contenderanno il titolo, con i 4 giudici al seguito. Ecco dove vedere l’ultima puntata del talent show condotto da Ludovico Tersigni.

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, andrà in onda la finale di X Factor, alla quale parteciperanno i Maneskin e i Coldplay, due super ospiti per chiudere in bellezza il talent di Sky. Lo show andrà in onda dal Mediolanum Forum di Assago e finalmente si scoprirà chi tra i finalisti, ovvero gIANMARIA, Baltimora, Fellow e i Bengala Fire, conquisterà il titolo di vincitore. L'appuntamento è in prima serata con i giudici e Ludovico Tersigni, alle ore 21.15, in contemporanea su Sky, Now e Tv8. Ecco come vedere la finalissima di X Factor.

Come vederla in diretta TV su Sky, Now e TV8

L'appuntamento come per i precedenti giovedì sarà in prima serata alle 21:15 per gli abbonati Sky, infatti, basterà selezionare come sempre il canale Sky Uno ovvero il numero 108 della piattaforma. Come è accaduto per la puntata di apertura dello show, diversamente dagli appuntamenti delle settimane addietro, il talent verrà trasmesso in simultanea con Tv8, corrispondente al canale 8 del digitale terrestre, ma sarà possibile vedere il gran finale anche in streaming su Now, dove se non si è abbonati è possibile comprare dei ticket a pagamento che consento di assistere alla puntata.

La finale è in 3 manche: ecco come si svolgerà

La finale si svolgerà in tre manche, dove i concorrenti avranno modo di esibirsi, ma rischiano di volta in volta di dover abbandonare la gara. Il concorrente meno votato dal pubblico, quindi, sarà colui che dovrà lasciare il talent ad un passo dalla vittoria. La prima manche è quella dei Duetti, in cui i finalisti dovranno esibirsi insieme ai rispettivi coach. Quest'anno già è noto quali sono i brani che vedremo sul palco del Forum di Assago: Emma e gIANMARIA canteranno La nostra relazione di Vasco Rossi; Hell Raton e Baltimora portano Otherside dei Red Hot Chili Peppers; Fellow e Mika cantano insieme Underwater, Manuel Agnelli e i Bengala Fire si esibiscono con In between days dei Cure. A seguire ci sarà quella dei Best of, in cui restanti tre cantanti in gara canteranno un medley delle canzoni più fortunate cantante nel loro percorso a X Factor, in conclusione ci sarà la manche in cui verrà decretato il vincitore. In quest'ultima fase i due artisti che si contenderanno la vittoria, canteranno i loro inediti, o i pezzi più forti e, poi, sarà il pubblico a votare per stabilire chi guadagnerà il titolo.