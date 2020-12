Nessun boom di ascolti nella prima serata di mercoledì 16 dicembre. La vittoria nella gara Auditel è andata ad Alberto Angela che su Rai1 è tornato a raccontare l'arte e la bellezza con Stanotte con Caravaggio, viaggio attraverso la pittura del grande artista seicentesco. Lo speciale si ferma però al 14% di share, mentre su Canale 5 si è conclusa la serie tv Il silenzio dell'acqua 2 con ascolti lievemente superiori alle precedenti puntate ma comunque non entusiasmanti. Finale di stagione anche per L'Alligatore, che conferma dati sotto il milione di spettatori a dispetto di una portata innovativa per la fiction Rai.

Gli ascolti di mercoledì 16 dicembre 2020

Questi tutti i dati del prime time. Stanotte con Caravaggio su Rai1 ha conquistato 3.212.000 spettatori pari al 14,1% di share: un dato ben al di sotto dei 4-5 milioni di spettatori delle precedenti puntate di "Stanotte con". Su Canale5 il finale di stagione de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto 2.283.000 spettatori con share del 10,9%. Gli attori Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini hanno già detto di sì a un'eventuale terza stagione.

L'ultima puntata de L’Alligatore su Rai2 è invece stato seguito da 869.000 spettatori (3,7%): resta da capire se la Rai investirà su una seconda stagione, peraltro già indirettamente annunciata dal finale aperto. Buoni ascolti per Rai3 e Chi l’ha Visto?, seguito da 2.316.000 spettatori (10,5%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia ha registrato 1.138.000 spettatori (5,1%). Su Italia1 Fallen ne ha raccolti 1.423.000 spettatori (5,7%), su La7 Atlantide ne ha totalizzati 570.000 (3%). Su Tv8 Tulipani – Amore, onore e una bicicletta ha raccolto 315.000 spettatori (1,3%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi ha registrato 798.000 spettatori (3,2%).

I programmi di giovedì 17 dicembre 2020

Stasera, Sanremo Giovani svelerà l'intero cast del prossimo Festival di Sanremo, le cui modalità di svolgimento sono ancora in fase di sviluppo. Su Rai3 arriva in prima tv Il sindaco del Rione Sanità, il film di Mario Martone che adatta Eduardo De Filippo. Su Canale 5 prosegue la saga del maghetto di Hogwarts con Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Rai2 trasmette la serie 9-1-1, Italia 1 Le Iene Show e Rete 4 Dritto e Rovescio. Su La7 va in onda lo Speciale PiazzaPulita – La Ricaduta (sulla seconda ondata di Covid-19). Tv 8 propone il film Ci vediamo domani con Enrico Brignano e Nove il drama romantico Il profumo del mosto selvatico.