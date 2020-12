La serie di Canale5 Il silenzio dell’acqua 2 è arrivata al finale di stagione. Avrebbe dovuto assolvere al compito di sostituire il Grande Fratello Vip 2020 il venerdì sera. Purtroppo, l’accoglienza riservata dal pubblico alla seconda stagione della serie televisiva con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, non è stata quella sperata. La fiction diretta da Pier Belloni ha ottenuto risultati tiepidi che dopo il passaggio al mercoledì sera hanno rasentato il flop. Vediamo quante possibilità ci sono che Mediaset decida di ripetere l’esperimento e fare la terza stagione.

Gli ascolti de Il silenzio d’acqua

Partiamo dai dati di ascolto, ricordando che la prima puntata è andata in onda di venerdì, le restanti di mercoledì. La prima puntata, trasmessa il 27 novembre, ha registrato 2.603.000 spettatori pari all’11.13% di share. La seconda puntata, trasmessa il 2 dicembre, è precipitata a 2.053.000 spettatori con uno share del 9.4%. La terza puntata, in onda il 9 dicembre, ha interessato 2.201.000 spettatori pari al 10% di share. Dati che potrebbero scoraggiare Mediaset dal proseguire il racconto delle vicende di Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Tuttavia, Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti e Camilla Filippi si sono detti favorevoli a una nuova stagione e questo apre uno spiraglio all'ipotesi di nuovi episodi. Mediaset non si è ancora pronunciata ufficialmente.

Il silenzio dell’acqua 3, il sì di Pasotti e Angiolini

Ambra Angiolini, ospite di Mattino Cinque, ha assicurato che sarebbe disposta a girare anche otto stagioni de Il silenzio dell’acqua: “Sono così felice di questo prodotto, che spero che passi tutto questo orgoglio, questa contentezza. Sono proprio felice. Continuerei a girare questa fiction per sempre. Il regista Pier Belloni mi ha presa a un provino, cosa mai successa prima, per cui tutta la vita io giuro fedeltà. Otto stagioni? Otto stagioni si fanno. Credo che Giorgio Pasotti sia d’accordo con me”. Giorgio Pasotti, presente in collegamento, si è detto d’accordo con lei: “Dico di sì, perché c’è una scrittura nella quale si è alzata molto l’asticella. Pier Belloni ha avvicinato standard molto alti”. Camilla Filippi, che nella serie interpreta Roberta, interpellata sulla terza stagione ha dichiarato al settimanale Mia: “Mi piacerebbe tanto che fosse realizzata”. Insomma, il cast sembra favorevole a tornare sul set. Non è detto che alla luce di una storia solida, Mediaset non decida di lasciare spazio al terzo capitolo.