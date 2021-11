Squid Game 2 si farà, la conferma del regista Hwang Dong-hyuk La seconda stagione di Squid Game si farà. A ufficializzarlo il regista e sceneggiatore, Hwang Dong-hyuk, durante i LACMA Art + Film Gala di Los Angeles: “Ci sarà davvero una seconda stagione. Al momento sono in fase di pianificazione”. La serie coreana che ha battuto ogni record, diventando la più vista di sempre su Netflix, avrà nuovi episodi in cui “Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo”.

A cura di Elisabetta Murina

Se ne sta parlando da tempo, ma questa volta è ufficiale: Squid Game avrà una seconda stagione. Ad annunciarlo il regista e sceneggiatore della serie, Hwang Dong-hyuk, durante i LACMA Art + Film Gala di Los Angeles: "Ci sarà davvero una seconda stagione. Al momento sono in fase di pianificazione". Non si sa ancora quali saranno i temi del seguito del k-drama coreano che, in soli 9 episodi, è riuscito a diventare la serie più vista di sempre su Netflix. Tuttavia, stando a quanto ha rivelato lo stesso Dong-hyuk, "Gi-Hun tornerà e farà qualcosa per il mondo".

Squid Game 2 si farà

È uscita il 17 settembre su Netflix e, in meno di un mese, è riuscita a raggiungere 111 milioni di account. Squid Game ha raggiunto numeri senza precedenti e ha stabilito un nuovo record, a cui ora ambiscono anche altre produzioni coreane già uscite o quasi pronte a farlo. Subito dopo aver finito i 9 episodi, i fan della serie coreana si sono fatti due domande fondamentali: Ci sarà una seconda stagione? Se sì, quando uscirà? Al momento, Dong-hyuk, regista e sceneggiatore, ha risposto con certezza alla prima durante i LACMA Art + Film Gala di Los Angeles: "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione, quindi mi sembra quasi che non ci lasci scelta. Ci sarà davvero". E ha poi aggiunto a che punto della realizzazione si trova ora: "È nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione".

Di cosa parlerà Squid Game 2

Gi-hun, vincitore dello Squid Game, decide di rinunciare a prendere un volo per gli Stati Uniti dopo aver scoperto che si terrà un'altra mortale edizione dei giochi. Così abbiamo visto per l'ultima uno dei protagonisti della serie coreana targata Netflix. Ed è probabile che, stando a quanto ha dichiarato il regista in una recente intervista a The Hollywood Reporter, lo ritroveremo di nuovo al centro della storia, magari con un colore di capelli diverso: "Gi-hun non torna indietro solo per vendicarsi. Vuole estirpare lo Squid Game alla radice". Tuttavia, a parte queste dichiarazioni, il resto della trama rimane un mistero, così come la data di uscita sulla piattaforma. Il finale è aperto e tutto può succedere. Ma Dong-hyuk promette:"Gi-Hun tornerà e farà qualcosa per il mondo".