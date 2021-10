Squid Game 2 di cosa parla, il regista: “Gi-Hun vuole smantellare l’organizzazione” Hwang Dong-Hyuk, che prima di settembre era solo un altro tra i tanti nomi difficili da pronunciare, oggi è tra i registi più acclamati della Corea del Sud. A The Hollywood Reporter anticipa quelli che potrebbero essere i temi di Squid Game 2: “Gi-Hun torna indietro non solo per vendicarsi ma per smantellare lo Squid Game”.

Squid Game 2, di cosa parla e quando esce? Sono queste le domande che il mondo si pone dopo il successo globale di una serie coreana che ha preso in contropiede analisi, statistiche, critici e gli stessi spettatori, rapiti da un titolo che ha avuto l'astuzia di miscelare una serie di elementi vincenti tali da portare addirittura a un aumento degli abbonati. Hwang Dong-Hyuk, che prima di settembre era solo un altro tra i tanti nomi difficili da pronunciare, oggi è tra i registi più acclamati della Corea del Sud – insieme a quello di "Parasite", Bong Joon-ho. A Hollywood Reporter ha anticipato quelli che saranno i temi di Squid Game 2.

Cosa farà Gi-Hun in Squid Game 2

“Gi-hun non torna indietro solo per vendicarsi. Vuole estirpare lo Squid Game alla radice”. Questo è il commento di Hwang Dong-hyuk a The Hollywood Reporter, ma è importante considerare che, nonostante il finale aperto, il regista non aveva mai pensato a una seconda stagione. La stessa Netflix non ha ancora rinnovato ufficialmente Squid Game, anche se sembra ormai una formalita.

È vero che la prima stagione si è conclusa in modo indeterminato, ma in realtà ho pensato che questa potesse essere anche una buona chiusura per l'intera storia. Gi-hun che torna indietro e non sale sull'aereo per gli Stati Uniti. E questo era, infatti, il mio modo di comunicare il messaggio che non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma che dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l'intero sistema. Non necessariamente Gi-hun torna indietro solo per vendicarsi. Ci sono alcune altre storie nella serie che non sono state affrontate. Ad esempio, la storia dell'ufficiale di polizia e la storia di suo fratello, il Front Man. Così come la storia del reclutatore.

Effetto Squid Game, abbonati in crescita

E intanto si parla di "Effetto Squid Game" analizzando l'ultima trimestrale di Netflix: gli abbonamenti netti a pagamento sono aumentati nel terzo trimestre dell'anno di 4,4 milioni. Lo scorso anno, Netflix realizzo 2,2 milioni di abbonati nello stesso trimestre, un risultato che era al di sotto delle stime. Un risultato che fa sorridere, soprattutto in base a una recente ricerca che invitava Netflix a produrre più successi globali come "Squid Game" al fine di evitare la previsione del 2026, anno in cui Disney+ dovrebbe sorpassare la piattaforma dalla grande "n" rossa per numero di abbonati.