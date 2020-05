Sossio Aruta punzecchia Gemma Galgani, che nel bene e nel male è la grande protagonista di Uomini e Donne, più nota e seguita di tronisti e troniste. Lo resterà a lungo, secondo l'ex cavaliere del trono over che a UeD ha conosciuto la compagna Ursula Bennardo, oggi mamma di sua figlia Bianca. Le parole del concorrente del Grande Fratello Vip in un'intervista a Nuovo non sono propriamente lusinghiere:

Gemma dovrà aspettare un'altra vita per trovare l'amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l'età della pensione.

Sossio mette in guardia Gemma

Aruta ha pochi dubbi e, invitando la collega a non preoccuparsi troppo ("Le consiglio di godersi il suo momento da star della Tv e di non prendersela se non riesce a trovare l'amore"), è convinto che la popolarità della Dama sia controproducente, almeno al fine di trovare l'anima gemella. Il rischio è che i suoi corteggiatori siano più interessanti a un attimo di gloria che non a frequentarla davvero:

Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un'arma a doppio taglio. Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sanno che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l'uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere.

La frequentazione tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli

C'è da scommettere che parte del pubblico condivide le perplessità di Aruta sui personaggi che sbarcano a Uomini e Donne per conoscere la Galgani. Nella fase del programma dedicata agli incontri virtuali, la Dama ha solleticato l'interesse di tre uomini, che le hanno scritto attraverso dei nickname: sono Sirius, Occhiblu, Cuore di poeta. Quest'ultimo, che si chiama Romualdo, è stato eliminato da Gemma nella puntata del 14 maggio. La dama conoscerà invece Occhiblu il 15, ma al centro delle polemiche che la stanno circondando c'è soprattutto l'interesse crescente verso Sirius, alias Nicola Vivarelli. Il giovane ha 26 anni, 35‬ in meno della Galgani.