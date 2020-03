Il palinsesto televisivo è letteralmente stravolto dall'emergenza Coronavirus. Tra cambi di programmazione e trasmissioni sospese o fatte slittare, lo stop al Campionato di Serie A porta inevitabilmente a un'interruzione di due programmi sportivi. Si tratta di “Pressing Serie A” e “Tiki Taka”, che Mediaset ha deciso di sospendere per tutto il mese di marzo, come da disposizioni governative sugli eventi sportivi.

Il comunicato di Mediaset

Questa la nota ufficiale di Mediaset: "A seguito dell’interruzione del Campionato di Calcio di Serie A, Mediaset sospende i programmi sportivi di approfondimento “Pressing Serie A” (Retequattro) e “Tiki Taka” (Italia 1). Prosegue invece regolarmente l’informazione sportiva nei tg, il notiziario quotidiano SportMediaset, l’attività del sito SportMediaset.it e le dirette dei match di Champions League con i relativi programmi di commento. “Pressing Serie A” e “Tiki Taka” danno appuntamento ai telespettatori per la ripresa del Campionato prevista a partire dal 3 aprile 2020".

I cambi di programmazione di Mediaset

Tante le modifiche decise da Mediaset in questi giorni, a partire dalla scelta di sospendere CR4 La repubblica delle donne di Chiambretti e dare spazio per sette prime serate su Rete 4 a Stasera Italia con puntate dedicate alle ultime notizie e al dibattito sull'emergenza Coronavirus. Verissimo e Domenica Live sono sospesi, mentre Mattino 5 e Pomeriggio 5 stanno offrendo grande spazio alle notizie di attualità. Italia 1, in compenso, incentiva una programmazione per famiglie, visto l'obbligo di bambini e ragazzi a restare a casa. Tanti anche i cambi in Rai, con lo slittamento della Corrida e l'interruzione forzata delle registrazioni di I Soliti ignoti. Programmi come Amici e Che tempo che fa vanno in onda necessariamente senza pubblico in studio.