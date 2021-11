Soleil Sorge sbotta contro Manila Nazzaro: “Questa è una casa di falsi e codardi” Nelle ultime ore è scoppiata un’altra lite nella Casa del Grande Fratello VIP: Soleil Sorge e Manila Nazzaro si sono rese protagoniste di un battibecco. Nonostante la loro amicizia, l’italo americana ha alzato ugualmente i toni recriminando gli atteggiamenti scorretti di alcuni inquilini. L’ex Miss Italia non ha reagito bene allo scontro.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello VIP l'atmosfera continua ad essere piuttosto calda. Soleil Sorge è sicuramente una delle più chiacchierate di questa edizione rendendosi spesso protagonista di scontri e battibecchi. Proprio l'ultimo ieri sera: ha alzato la voce nella Casa più spiata d'Italia quando ha deciso di avere un confronto con Manila Nazzaro. Tutto è cominciato perché nel corso di un party in Casa l'italo americana ha versato del vino a terra e non ha pulito, mandando su tutte le furie la Nazzaro. Le due donne hanno cominciato a parlare dell'accaduto alzando, improvvisamente, i toni.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Soleil Sorge e Manila Nazzaro nelle ultime ore si sono rese protagoniste di un acceso confronto che ha costretto anche Miriana Trevisan ad intervenire. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è avvicinata all'ex Miss Italia dopo aver notato un atteggiamento dispiaciuto nei suoi confronti. La Nazzaro ha confessato la sua delusione nata dall'ironia fatta sul suo voler tenere sempre in ordine la casa ma, vista la stanchezza, non ha voluto parlarne ed ha lasciato che le cose andassero così. Soleil ha replicato:

Non ho fatto ironia sul tuo pulire, mi dispiace se ci sei rimasta male. L'ho detto da prima che ero stata io, io non ammetto dopo che mi vengono chieste le cose. Non ti permetto di far passare un altro messaggio

A quel punto, è intervenuta anche Miriana, presente al battibecco, per recriminarla sul suo atteggiamento sempre troppo duro con tutti. L'italo americana non ha reagito bene all'accusa:

Non potete generalizzare, è una casa piena di codardi a falsi, punto.

La reazione di Manila

In seguito lo scontro con Soleil, la Nazzaro si è sfogata con Miriana ed Alex. La concorrente del GF Vip ci è rimasta male perchè reputa la Sorge un'amica e si aspettava un chiarimento dopo l'accaduto, non un gesto del genere da parte sua. Secondo la sua opinione, la VIP l'ha attaccata peggiorando soltanto la situazione. Questi pensieri hanno fatto scoppiare in lacrime Manila.

Alex Belli, presente allo sfogo dell'ex Miss Italia, ha provato a giustificare Soleil rassicurando così anche Manila: "Ti vuole tanto bene, non ha riso di te" sono state le parole dell'attore. Riusciranno a trovare un punto d'accordo le due concorrenti del reality?