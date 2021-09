Soleil Sorge a Sophie Codegoni: “Inesperta e prevenuta”, il Grande Fratello Vip è già cominciato Botta e risposta tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. A quanto pare, le dinamiche del Grande Fratello Vip 2021 si sono già innescate. L’ex tronista di Uomini e Donne si è detta convinta di non potere andare d’accordo con Soleil. La replica di quest’ultima non si è fatta attendere: “Davvero triste la rivalità tra donne”.

Le dinamiche del Grande Fratello Vip si sono già innescate. Il reality condotto da Alfonso Signorini, partirà lunedì 13 settembre, ma i battibecchi tra i concorrenti sono iniziati. In particolare, in queste ore c'è stato un botta e risposta tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Ma andiamo con ordine.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, sulle pagine del settimanale Chi, ha fatto i nomi dei concorrenti con cui ritiene di potere andare d'accordo e di quelli con cui è convinta di scontrarsi. L'ex tronista di Uomini e Donne pensa di poter avere delle incomprensioni con Soleil Sorge:

"Sono curiosa di conoscere Katia Ricciarelli: la vedo sicuramente come una figura materna all'interno della casa. Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d'accordo: vado tanto a pelle e sensazioni. Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse".

La replica di Soleil Sorge

In molti hanno segnalato le dichiarazioni di Sophie Codegoni alla diretta interessata. Soleil Sorge, allora, ha deciso di replicare in una serie di Instagram Stories. La futura concorrente del Grande Fratello Vip si trova già in isolamento, in attesa di entrare nella casa. Sui social ha commentato:

"Sophie? Ho avuto modo di incontrarla un paio di volte e, in realtà, io l'ho trovata super carina. È adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci. Credo che tra donne dovremmo fare squadra anziché pensare di scontrarci. Paradossalmente tutte le mie migliori amiche hanno caratteri fortissimi, super diretti e le amo. Mi auguro di fare nuove amicizie e rispolverare i valori di quella che è la bellezza dei rapporti tra donne, il sostegno e la forza di questo, anziché scadere sempre nelle vecchie dinamiche, noiosissime".

Quindi ha concluso, sempre riferendosi alle parole di Sophie: "Magari essendo un po' inesperta parte prevenuta o è intenzionata a creare questo tipo di dinamiche. Basta con questa guerra tra donne. Non so voi, ma trovo davvero tristi le dinamiche di rivalità o ‘guerra' tra donne. Soprattutto se non sono spontanee ma prevenute o interessate a fare hype. Se non si va d'accordo, si può sempre parlare anziché scontrarsi".