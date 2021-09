Soleil Sorge è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6 È ufficiale: Soleil Sorge è una dei concorrenti che varcheranno la porta rossa a partire dal prossimo 13 settembre. Già volto noto dei reality Mediaset, l’influencer e modella all’anagrafe Soleil Anastasia Sorgè, ha esordito in tv a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Luca Onestini. Ha partecipato a Pechino Express e all’Isola dei Famosi. Nel 2017 è stata protagonista indiretta del GFVip, quando Onestini nella casa ha scoperto del suo tradimento mettendo fine alla loro storia in diretta tv.

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, dopo l'annuncio di Sophie Codegoni Soleil Sorge è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. L'annuncio arriva dai profili social ufficiali del GFVip: "Creare scompiglio è il suo mestiere". Sarà una dei 22 Vip a varcare la porta rossa, a partire dal 13 settembre. Il suo ingresso era già stato annunciato dalle anticipazioni nelle scorse settimane, poi confermato da un misterioso indizio social diramato su Instagram, che lasciava intravedere la sua sagoma. D'altronde indovinare il suo nome non era poi così difficile, considerando che Soleil è un volto familiare dei reality Mediaset: dopo Uomini e Donne, è stata concorrente all'Isola dei Famosi e nel 2017 è stata protagonista indiretta del GFVip, per il tradimento a Luca Onestini.

Chi è Soleil Sorge

All'anagrafe Soleil Anastasia Sorgè, più semplicemente nota come Soleil Stasi, è una modella, influencer e volto tv. È nata nel 1994 a Los Angeles e ha mosso le sue prime esperienze in tv partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Era stata la sua scelta, tanto che dopo la loro uscita dal programma hanno vissuto una storia d'amore, finita nel 2017 in diretta tv, mentre l'ex tronista partecipava come concorrente al GFVip, dopo aver scoperto il tradimento di lei con Marco Cartasegna. Soleil nel frattempo ha partecipato anche a Pechino Express, partecipando in gara con la madre Wendy Kay, mentre nel 2019 all'Isola dei Famosi ha fatto chiacchierare di sé per il flirt con Jeremias Rodriguez. In seguito è stata pizzicata insieme ad Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez e più di recente con Gianmaria Antinolfi, altra ex fiamma della showgirl argentina.

Quando va in onda il GFVip 6

Il Grande Fratello Vip riparte lunedì 13 settembre alle 21:45 su Canale 5 e sin da subito andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì, sempre in prima serata. Ancora una volta al timone del reality ci sarà il sapiente Alfonso Signorini, accompagnato in studio quest'anno da due opinioniste d'eccezione: Adriana Volpe, già concorrente del GFVip, e Sonia Bruganelli, new entry del team di Signorini. Finora l'unica concorrente ufficiale oltre a Soleil Sorge è Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne che è già apparsa nel primo video di presentazione sui profili social del GFVip: "Sono più che single, non sono romantica, ma sono innamorata dell'amore".