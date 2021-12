Soleil ad Alex Belli: “Urla con quella cretina di tua moglie”, stasera Delia Duran entrerà nella casa Delia Duran entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nel corso della puntata in onda lunedì 13 settembre. Avrà un confronto con Alex Belli. In queste ore, Soleil Sorge l’ha insultata definendola “cretina”.

Al Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un'accesa lite. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è rimasta molto male nell'apprendere la decisione dell'attore di lasciare la casa stasera. Furiosa lo ha incalzato:

"Vai Alex, viviti i tuoi problemi. Non ti sei fatto problemi per la mia fragilità e sensibilità, con il tuo modo di giocare: io vado, no resto, io vado, no resto. Sono veramente schifata. In questi giorni hai giocato. Io mi baso sulla coerenza. Molto probabilmente hai sempre e solo giocato. Sai cosa ti dico? Che non gioco più. Che andavi via, dovevi dirmelo quando lo hai deciso".

Alex Belli urla e Soleil Sorge offende sua moglie

Alex Belli ha provato in tutti i modi a spiegare a Soleil Sorge di non avere mai giocato con lei. L'ha accusata, poi, di mettere in discussione la loro amicizia con troppa facilità:

"Che caz** mi vieni a dire ste stron**te. Io ho i miei problemi. Ieri sono stato neutro, lo capisci con quel cervello? Sei una donna abbastanza intelligente per capire ste robe. Ti ho lasciato decidere per i caz** tuoi, senza essere condizionata da me. Ma che caz** stai dicendo. Smettila di dire ste stron**te. Pensi che io sia felice di uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti? Baby non devi essere schifata, ho dei problemi. Capiscile queste cose. Non sto giocando fidati. Non abbiamo giocato, abbiamo vissuto e ora non ci credi più perché io ho dei problemi fuori da andare a risolvere? È questa la tua amicizia? Era meglio dirtelo in puntata secondo te?".

Poi, spazientito, ha urlato: "Te l'ho detto sabato caz**". Soleil Sorge non ci ha visto più e per replicare a Belli, ha insultato sua moglie Delia Duran: "Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita".

GF Vip, il confronto finale tra Delia Duran e Alex Belli

Quello che Soleil Sorge probabilmente non immagina è che stasera, lunedì 13 dicembre, Delia Duran avrà un ultimo, definitivo, confronto con Alex Belli. La modella, che nelle ultime settimane si è negata ed è stata avvistata mentre baciava un altro uomo, avrà modo di parlare con Alex Belli, prima che l'attore abbandoni la casa. Non resta che attendere la diretta con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, per scoprire se Delia Duran avrà qualcosa da dire anche a Soleil e se ci saranno dei colpi di scena che porteranno Belli a cambiare idea e a decidere di restare.