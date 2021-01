Sofia Calesso, ex protagonista di Temptation Island, accusa la produzione del docu-reality di Canale5 di avere tenuto un atteggiamento impari nei confronti di alcuni dei protagonisti di entrambe le edizioni del reality andate in onda nel 2020, quella condotta da Filippo Bisciglia e quella affidata invece ad Alessia Marcuzzi. Intervistata da MeteoWeek, la donna accusa:

C’erano atteggiamenti impari da parte degli autori, ma non da parte di Manila e Antonella. Ad esempio, in una esterna fatta da una di loro due – di cui non faccio nome perché altrimenti è palese di chi parlo – lei parlava del suo ex fidanzato e gli autori le hanno chiesto se mandarlo in onda e farlo vedere al fidanzato nel pinnettu. Lei disse: “Sì, così si ingelosisce”. Ma a noi queste domande non le hanno mai fatte, anzi. Hanno proprio deciso a tavolino cosa mandare o no in onda. Il gioco si è rivelato molto strategico da parte loro.

“Antonella Elia è stata imboccata”

Sofia ha partecipato all’edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, la stessa alla quale hanno preso parte Antonella Elia e l’ex compagno Pietro Delle Piane. A proposito dell’attuale opinionista del Grande Fratello Vip, la Calesso aggiunge: “Penso che al GF Vip, come in molti altri programmi, sia stata imboccata. Credo che Antonella, che è una persona molto professionale, abbia interpretato un ruolo che si porta dietro da una vita”.

in foto: Sofia Calesso e il compago Alessandro a Temptation Island

Le accuse a Carlotta Dell’Isola, concorrente del GF Vip

Sofia non risparmia critiche soprattutto a Carlotta Dell’Isola, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. “Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza all’1 gennaio. Carlotta Dell’Isola è entrata al Gf Vip prima”, ha dichiarato la donna, “La mia domanda, allora, è: com’è che è entrata al Grande Fratello se noi, da contratto, non potevamo neanche fare un provino o sponsorizzare. La mia domanda e le mie critiche nascono per dei dati di fatto. Per contratto lei (Carlotta Dell’Isola, ndr) non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto”.

in foto: Carlotta Dell’Isola

“Temptation Island? La testa ti parte e loro giocano su quello”

E a proposito della possibilità di rifare il programma, la Calesso conclude: “Col senno del poi farei un percorso diverso. Lì noi siamo stati veri e ha giocato questo ma oggi, vedendo come sono andate le cose, lo farei con più furbizia. Poi, io sono vera e lo dimostra il fatto che piangevo e basta e dopo una settimana sono uscita. Le dinamiche sono strane: vieni buttata lì dentro, inizi a vedere i video, la testa inizia a partirti e loro giocano su questo”.