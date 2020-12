Come annunciato già da Alfonso Signorini nel corso di questa settimana, a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip è un personaggio che abbiamo incontrato proprio questa estate e che, in realtà, non è propriamente una personalità dello spettacolo. A varcare la soglia della porta rossa, infatti, per entrare ufficialmente come concorrente del reality show di Canale 5 è Carlotta Dell'Isola.

L'ingresso di Carlotta nella Casa

Una clip racconta ai Vip chi è Carlotta e la giovane, dal confessionale, racconta cosa pensa degli inquilini che conoscerà nella Casa. "Il vip più sexy è Mario Ermito, hai visto che fisico?", dice immediatamente lei, "Quella che ha più pa**e è Dayane, dice sempre la sua opinione. Quello che si è esposto di meno è Giacomo. Nella Casa porterò la normalità". Carlotta entra finalmente nella Casa e saluta i Vip.

Chi è Carlotta Dell'Isola

Il conduttore del reality l'ha definita come "la vox populi di cui avevamo bisogno in questa edizione" che, in effetti, rappresenta proprio quello che racchiude il personaggio di Carlotta, che si è fatta conoscere sulle spiagge di Temptation Island insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, dove ha mostrato il suo lato piuttosto verace e senza peli sulla lingua che ha promesso di far vedere anche nella casa più spiata d'Italia. Per questo motivo è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2020. È nata ad Anzio nel 1993 ed è la figlia di Umberto Dell'Isola, amministratore della Udi Yacht che si occupa di imbarcazioni di lusso e brokeraggio nautico. Ha frequentato studi Socio Pedagogici e poi ha fatto l'Università Roma Tre. Lavora presso l'outlet La Fenice ad Anzio come sales manager.

Il percorso di Carlotta Dell'Isola a Temptation Island

Il percorso di Carlotta Dell'Isola ha trovato un punto di rottura che è giunto nel corso del quinto appuntamento del docu-reality, quando Carlotta si è detta pronta a lasciare Nello Sorrentino: "Per me devi mori' schiattato". A farla imbestialire, non solo la vicinanza con la single Benedetta, ma anche il fatto che lui si sia aperto con lei su un argomento molto delicato, la morte del padre, di cui aveva sempre parlato con molta difficoltà anche con lei. Intanto, nonostante le incomprensioni, i due hanno trovato un punto di incontro e hanno superato insieme questa avventura che ha rischiato di mettere fine al loro rapporto.