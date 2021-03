L'Isola dei Famosi è iniziata da poco più di una settimana e già le prime voci su nuovi possibili concorrenti e tra i nomi più caldi è sbucato anche quello di Selvaggia Roma. A smentire le indiscrezioni che volevano l'influencer protagonista di questa edizione del reality, è stato Lele Mora raggiunto dall'Adnkronos, a cui ha spiegato che attualmente l'ex gieffina è già impegnata in un film.

Per Selvaggia Roma un futuro non solo in tv

Nessun progetto televisivo in vista per la romana, bensì un progetto ben più interessante, che la vedrebbe proiettata in un futuro cinematografico stando a quanto dichiarato dal noto agente dei vip, che ha rivelato: "Ha già un contratto firmato per un film molto importante". Mora ha aggiunto poi altri dettagli, confermando che dopo l'esperienza del Grande Fratello, dove ha dimostrato di avere un carattere molto forte e determinato, è giusto che Selvaggia provi ad allargare i suoi orizzonti lavorativi:

Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l'immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per Selvaggia Roma, ma siamo proiettati in un futuro differente, non esclusivamente televisivo. In questo momento la facciamo studiare con dei grandi maestri, la stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare. La volevano sull'Isola, è vero, ma noi non siamo dell'idea: Selvaggia è una ragazza che ha fatto molto bene, anche al Grande fratello, ha delle grandi doti, ha delle qualità, e per questo deve prepararsi bene

Smentite le indiscrezioni sull'Isola

Interviene anche Giulio Borgnognoni, l'agente di Selvaggia Roma, il quale sostiene pienamente quanto affermato da Lele Mora, dichiarando che i reality in molte occasioni hanno proprio il compito di lanciare un determinato personaggio nel mondo dello spettacolo, nel quale potrà poi muoversi secondo le sue abilità: