Selvaggia Lucarelli attacca Alessandra Mussolini, lei valuta l’addio a Ballando con le Stelle Tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini non c’è tregua, le due continuano a battibeccare anche fuori lo studio di Ballando con le stelle. La giornalista, rispondendo ad una domanda di un utente su Instagram, non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare l’ennesima stoccata alla ex parlamentare che, quindi, ha prontamente reagito ipotizzando anche di lasciare il programma di Rai Uno.

A cura di Ilaria Costabile

Anche Ballando con le stelle diventa teatro di battibecchi e screzi a distanza tra i vari protagonisti. Ed ecco che ritornano in auge vecchie ruggini, anche in questa nuova edizione: tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini continua l'incessante punzecchiarsi a cui hanno abituato il pubblico lo scorso anno. Una nuova stoccata da parte della giornalista all'ex parlamentare ha scatenato una reazione a dir poco inaspettata da parte di quest'ultima che, infatti, ha paventato l'idea di lasciare il programma.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli

Rispondendo ad un box di domande pubblicato su Instagram, Selvaggia Lucarelli non si lascia sfuggire l'occasione di stuzzicare l'ex concorrente dello show danzante di Rai Uno e alla domanda: "Perché c'è Alessandra Mussolini a Ballando", lei risponde: "Le dittature prima o poi finiscono". Una frase che, ovviamente, fa riferimento alla famiglia d'appartenenza di Alessandra Mussolini, il cui cognome già racconta un lungo periodo di storia dell'Italia.

La reazione di Alessandra Mussolini

Dinanzi a questa provocazione, però, l'ex parlamentare non è riuscita a soprassedere e, infatti, pubblicando uno screen del botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e l'utente in questione, ha commentato la cosa scrivendo: "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare", taggando l'account ufficiale del programma. Mussolini, infatti, è adesso una delle opinioniste dello show, che affianca i già storici volti della trasmissione come Alberto Matano, ormai ospite fisso insieme alla criminologa Roberta Bruzzone. Insomma, potrebbe esserci il rischio che Alessandra Mussolini possa davvero lasciare il programma, profondamente offesa dalla stoccata inviatale tramite social, ma non è escluso che possa esserci un confronto tra le due stesso in trasmissione, dal momento che non rappresenterebbe una novità, visti i precedenti di cui sono protagoniste.