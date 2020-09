Dopo il loro scontro nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini tornano a parlarne da Mara Venier, ospiti a Domenica In. La Lucarelli è presente in studio a fianco della conduttrice, mentre la Mussolini segue la puntata in collegamento. Selvaggia è già sul piede di guerra, pronta a parlare di ‘imboscata': "Non sapevo ci fosse la Mussolini in collegamento".

Lucarelli accusa Mussolini di polemica strumentale

A Ballando con le stelle le due hanno dato vita ad un acceso battibecco sul tema del femminismo. Le due non si danno pace. La concorrente ha accusato Selvaggia Lucarelli di aver usato parole sul suo abbigliamento della puntata precedente che non le sono affatto piaciute e ammette di essersi sentita giudicata in quanto donna. A Domenica In, la Lucarelli risponde: "La polemica di ieri era totalmente strumentale. Per me può vestirsi come vuole, dico solo che quell'abbigliamento non centrava niente con la sua personalità". E continua:

Vestita da bambolina non era convincente. Ieri stava molto meglio, ma buttarla sul femminismo mi è sembrata una cosa pretestuosa e antipatica, soprattutto nei confronti di una persona che fa del femminismo la sua battaglia.

Alessandra Mussolini vuole una tregua

Alessandra Mussolini non è d'accordo e in collegamento replica: "I costumi non li decidiamo noi, ma la costumista. Ma comunque perché una donna con un vestitino rosso deve diventare per forza una bambolina?". Scherza sul fatto che in studio la chiamino ‘Milf' e alla fine sdrammatizza, chiedendo: "Facciamo una tregua, per il bene dello show".

La lite a Ballando con le stelle

Dal femminismo, la discussione si è spostata poi sul cognome importante della concorrente. Così Milly Carducci è dovuta intervenire per mettere uno stop alla polemica: "Parliamo di ballo. Stiamo nel ballo". Ma Selvaggia Lucarelli era troppo infastidita per fare finta di niente: "Non scordiamo il femminismo. Io le lezioni da Alessandra Mussolini su questo fronte non le voglio". La Mussolini non ci sta: "Non mi dire frasi che vanno oltre il contesto di Ballando. Non accetto che tu mi dica cose che vanno oltre il ballo". Per ora le due hanno stipulato una tregua comunque, ma l'edizione è ancora lunga.