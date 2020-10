Un altro scontro, stavolta meno intenso, tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Dopo l'esibizione con Maykel Fonts, la Mussolini è passata al vaglio dei giudici, tutti molto severi. In particolare la Lucarelli: "Vuoi fare la popolana e la vaiassa, dovresti concentrati sul ballo". E la Mussolini: "Io sono fiera di essere popolana e vaiassa". Un siparietto ormai rodato quello tra la giudice e giornalista e la ex politica.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Alessandra Mussolini

Selvaggia Lucarelli ha giudicato il balletto di Maykel Fonts e Alessandra Mussolini in questo modo: "Io vedo tanta energia utilizzata male. La tua esibizione di stasera è come te nella vita. Il tuo comportamento da popolana e da vaiassa non facilita". Provocatoriamente, Alessandra Mussolini ha messo una mascherina quando Selvaggia parlava, per dimostrare di non voler replicare e non voler accendere i toni. Poi però se l'è tolta per ricordare: "Sono fiera di essere popolana". Anche Alberto Matano ha notato: "Vedo che i giudici sono prevenuti nei suoi confronti. Se si chiamasse Alessandra Rossi probabilmente non andrebbe così".

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Questa sera c'è stata la seconda parte dello scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli dopo quel "non prendo lezioni di femminismo" della scorsa settimana. Ormai è uno show nello show.

I voti dei giudici ad Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

La terza puntata di Ballando con le stelle ha fruttato un totale di 31 punti alla coppia di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. I giudici non sono stati molto convinti, hanno però dato la sufficienza. Solo Mariotto ha votato 7. Ivan Zazzaroni ha dichiarato: "Mi è piaciuta l'altra volta, anche stasera il charleston è stato simpatico". Fabio Canino senza infamia e senza lodi: "Non ho niente da dire, diciamo che vai bene".