Al Grande Fratello Vip esplode la tensione tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, protagonisti di una lite che ha ulteriormente appesantito l'atmosfera già provata dalla stanchezza dei concorrenti dopo quattro mesi di clausura. A scatenare il battibecco è stato involontariamente (o no?) Tommaso Zorzi, che ha chiesto a Dayane chi preferirebbe uscisse e qual è il concorrente per cui fa meno il tifo in merito alla vittoria. Lei ha puntato il dito in modo particolare sull'ex Velino.

Direi addio a Pierpaolo e a Giulia. Chi non merita la finale? Purtroppo Pierpaolo. Perché si è fatto conoscere per le sue donne. Fa il carino e il simpatico ma alla fine non dice mai niente. È carino, gli voglio bene ma gira troppo la frittata quando si espone.

Lo scontro Pretelli-Mello

Pretelli non ha affatto preso bene la stoccata della Mello: "Viva la coerenza, che accanimento. Dici che non mi espongo? Se mi sento attaccato rispondo, se non mi sento attaccato non rispondo. Piuttosto che sparare cattiverie a chiunque..." A quel punto, Dayane ha proseguito criticando apertamente Pierpaolo per la sua scelta di corteggiare Elisabetta Gregoraci per poi legarsi a Giulia Salemi poco tempo dopo: "Coerenza e accanimento, sempre queste parole. Io non sparo cattiverie su chiunque, non lo faccio mai a caso. Ai miei occhi tu hai fatto un percorso con una donna. Poi hai spento un bottone e dopo tre settimane hai cominciato una storia con un'altra". Un attacco che Pierpaolo non ha gradito:

Sei superficiale. Non hai notato che già un mese prima che Elisabetta uscisse quasi non ci parlavamo. Le persone vicine a me lo sanno.

L'accusa di Dayane: Pierpaolo non è innamorato di Giulia

Dayane ha quindi sganciato la bomba, sostenendo come da parte della Salemi ci sarebbe molto più trasporto rispetto a quello dimostrato da lui: "Vedo Giulia molto più innamorata di te, posso dirtelo? Io vedo una ragazza innamorata, tu non lo sei. Ti ho visto con la lingua fuori come un cagnolino per tre mesi [con Elisabetta] e adesso hai un altro rapporto". Le sue parole hanno ovviamente fatto infuriare Pierpaolo: "Tu hai provato a farti una storia qui e non ci sei riuscita. Io non giudico le cose che hai fatto tu. Dobbiamo parlare delle cattiverie che hai detto a Rosalinda o delle clip con Sonia? Sei incoerente". Pretelli ha chiuso quindi con una frecciatina, accusando Dayane di aver scatenato una lite strategica: "Tu avevi bisogno di un nome per la nomination e l'hai trovato".