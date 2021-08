Scene da un matrimonio, data e trailer della miniserie con Jessica Chastain e Oscar Isaac Ecco le prime immagini dell’attesa miniserie in cinque episodi che riadatta un celebre film diretto da Ingmar Bergman. Dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, Scene da un matrimonio arriverà il 20 settembre su Sky e NOW. Ecco tutte le info e alcune curiosità sull’opera originale e i suoi “figli”.

A cura di Valeria Morini

L'autunno si apre in grande stile per quanto riguarda le serie tv. Uno dei prodotti più attesi è infatti Scene da un matrimonio miniserie Hbo che riadatta il celeberrimo film del Maestro svedese Ingmar Bergman e vede come protagonisti due superstar come Oscar Isaac e Jessica Chastain. La serie sarà disponibile su Sky e NOW a partire dal 20 settembre e sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 4 settembre nel corso della 78a Mostra del cinema di Venezia. Sopra, potete gustarvi il trailer.

La trama e il cast di Scene da un matrimonio

A scrivere e a dirigere i cinque episodi è Hagai Levi (creatore dell'originale In Treatment e The Affair. Si esplora la crisi matrimoniale die due coniugi interpretati da Isaac e dalla Chastain. Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio sono i temi al centro della miniserie del 2021, così come lo erano nell'opera di Bergman, del 1973, con Liv Ullmann e Bibi Andersson. Nel cast, anche Corey Stoll, Nicole Beharie, Tovah Feldshuh, Maury Ginsberg. Curiosità: in Italia negli stessi giorni partirà un programma dallo stesso titolo. Si tratta per l'appunto di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo (incentrato sulla preparazione delle nozze di coppie comuni) che rifà una nota trasmissione di Davide Mengacci la quale a sua volta prendeva il titolo dal film di Bergman.

Scene da un matrimonio, l'originale e i remake

Anche il grande regista svedese girò dapprima Scene da un matrimonio in formato televisivo, in sei episodi della durata complessiva di 300 minuti, per poi riproporlo per il cinema in una versione di 167 minuti. Bergman ne fece poi un sequel, sempre per la tv, dal titolo Sarabanda. Inoltre, ne esiste già un remake italiano del 2000, diretto da Gabriele Lavia e da lui interpretato insieme a Monica Guerritore. Infine, il comico Daniele Luttazzi mise in scena la parodia teatrale Scene da un adulterio nel 1997.