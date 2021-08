You 3, Netflix svela la data di uscita della terza stagione con un inquietante trailer La terza stagione di “You” arriverà ben presto su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato la data di uscita dei nuovi episodi, ovvero il prossimo 15 ottobre. La vita di Joe Goldberg cambierà con l’arrivo di un figlio, come si evince dal trailer diffuso in queste ore, ma le sue nevrosi saranno sempre le stesse.

A cura di Ilaria Costabile

Sta per tornare su Netflix una delle serie che ha riscosso più successo sulla nota piattaforma streaming, si tratta di "You" la cui terza stagione era stata annunciata lo scorso novembre. Con un eloquente teaser trailer è stata annunciata la data d'uscita dei nuovi episodi che alzeranno, ancor di più, il livello di inquietudine e di suspense che ha accompagnato i primi due capitoli della serie. Dal prossimo 15 ottobre, quindi, i fan del thriller psicologico con Penn Badgley potranno godere della visione delle nuove puntate.

L'annuncio della data di uscita

Un teaser trailer che alimenta ancor di più quel senso di angoscia nato in chi, almeno una volta ha visto qualche puntata di "You", dove lo stalker e omicida Joe Goldberg senza essere mai inquadrato, con voce soffusa si rivolge a suo figlio dicendogli: "Spero che tu possa fare quello che dico, ma non quello che faccio", mentre continua a decorare una torta, su cui scrive con una glassa quasi color del sangue: "Benvenuto piccolo Henry". Sì, come gli appassionati ricorderanno, Joe aveva trovato la sua dolce metà in Love, una ragazza attanagliata dalle sue nevrosi, con cui però aveva costruito qualcosa di diverso dal solito.

Cosa vedremo nella terza stagione

Joe, quindi, si trova incastrato in una nuova realtà dove potrebbe anche diventare padre, ma la sua attenzione verrà catturata dalla nuova misteriosa vicina. Intanto, altri personaggi iniziano a gravitare attorno ai du protagonisti: Matthew (Scott Speedman), Sherry (Shalita Grant) e Cary (Travis Van Winkle). Matthew è un amministratore delegato di successo, nonché un marito e padre riservato e poco comunicativo; Sherry, è in primis una mamma e oltre ad essere un influencer che nasconde un'indole malvagia e finge di voler includere Love tra i suoi protetti; e infine Cary, un ragazzo benestante che inizia a frequentare Joe, presentandolo anche ai suoi amici.