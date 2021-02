Si arricchisce la lista di ospiti di Sanremo 2021. È notizia di questi ultimi che a salire sul palco dell'Ariston ci sarà anche Il Volo. I tre artisti, così riporta l'agenzia Ansa, saranno ospiti della serata di mercoledì 3 marzo per fare un omaggio a Ennio Morricone, scomparso nel 2020. Per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si tratta della quarta volta a Sanremo, contando le due partecipazioni da concorrenti – la prima vittoriosa del 2015 con Grande amore e quella del 2019 con Musica che resta – e la partecipazione in qualità di ospiti del primo Festival condotto da Claudio Baglioni, nel 2018.

Il Volo in prima serata a giugno con un omaggio a Morricone

L'omaggio che i tre artisti faranno a Ennio Morricone si inserisce in un progetto più ampio della Rai, visto che il Volo daranno vita a una prima serata su Rai1 interamente dedicata alla musica del maestro, che andrà in onda il prossimo 5 giugno, come riportato dai listini pubblicitari Rai.

Gli ospiti di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte. L'edizione andrà in scena dal 2 al 6 marzo 2021 nello scenario del tutto inedito di un Ariston deserto e senza pubblico per effetto della mancanza di pubblico in sala. In queste giornate febbrili che precedono l'inizio della kermesse va definendosi il cast degli ospiti. Oltre alla notizia della partecipazione de Il Volo, nelle ultime ore sono stati definitivamente smentiti i nomi di Luisa Ranieri e Giorgia, che non saranno al Festival. L'attrice, secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, avrebbe dovuto condurre una serata al fianco di Amadeus, mentre la seconda avrebbe dovuto cantare al fianco di Ornella Vanoni. Si sono aggiunti alla lista degli ospiti gli sportivi Alex Schwazer, Alberto Tomba e Federica Pellegrini e nelle scorse ore Simona Ventura ha confermato la sua presenza come co-conduttrice. Anche Serena Rossi, reduce dal successo di Mina Settembre, sarà della partita.