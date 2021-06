Si chiama Damian Giovanni Pietro ma voi lo conoscete meglio con il nome di Sangiovanni. La stella di Amici 20, vincitore della categoria canto del talent show e con il brano "Malibu" sta conquistando l'estate al suono del suo tormentone, ha pubblicato una serie di stories su Instagram in cui si è sfogato per come è stato trattato ieri sera. Il cantante ha fatto sapere di essere stato criticato per il suo look: "In Italia c'è ancora una forte chiusura mentale, volevo riflettere con voi su questa cosa".

Le parole di Sangiovanni

Sangiovanni si era vestito di fucsia ed è stato preso in giro per strada "da un tipo". Il cantante di "Malibu" ha chiarito di aver pubblicato la storia non perché è stato male, ma perché vuole dimostrare quanto ci sia ancora da lavorare per "la chiusura mentale" che c'è in questo Paese.

Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?'. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza. Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto.

Il tour di Sangiovanni

Sarà un 2022 intenso per Sangiovanni impegnato con un super tour che toccherà le principale città d'Italia. Mondo Sangio è il nome del tour: due date a Torino, tre date a Milano, due date a Firenze, una data a Napoli e tre date a Roma. Dall'8 gennaio al 29 gennaio, sarà un inizio d'anno con il botto per l'artista. Un botto che è anche registrato sugli streaming: più di 100 milioni di ascolti.