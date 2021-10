Samy Youssef, fuori dal GF Vip, si scaglia contro le opinioniste: “Hanno difeso chi mi aveva offeso” Eliminato nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 6, Samy Youssef si è scagliato contro le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. “Non hanno mai speso una parola su di me. Anzi, hanno reso immune chi mi aveva offeso”, ha tuonato il modello riferendosi a Soleil Sorge, sua antagonista nella Casa.

A cura di Stefania Rocco

Samy Youssef non ha digerito l’atteggiamento tenuto dalle opinioniste del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli prima e durante la sua eliminazione. A palesarlo è lo stesso modello con una serie di Instagram stories in cui risponde alle domande che gli sono state rivolte dai fan dopo la sua uscita dalla Casa. La prima frecciatina è rivolta proprio alle opinioniste volute dal conduttore Alfonso Signorini quest’anno. Nessuna delle due, sostiene Sammy, lo avrebbe tutelato: “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza in casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti, o tantomeno datami l’immunità. Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso quella stessa sera”.

Si riferisce alla frase di Soleil Sorge

Sammy fa riferimento a quanto accaduto in occasione della pesante discussione avuta con Soleil Sorge. “Smettetela di urlare come delle scimmie”, aveva detto Soleil rivolta a Sammy e ad Ainett Stephens, una frase che questi ultimi avevano giudicato razzista ma il cui significato era stato ridimensionato da Signorini nel corso di una delle dirette.

Samy Youssef: “Non mi aspettavo di uscire”

Sammy dichiara inoltre di essere stato colto di sorpresa dall’eliminazione. Era certo di restare nella Casa grazie ai voti dei suoi fan, cosa che non è avvenuta: “Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non avere preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato. Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati da fan altrui”. Anche in questo caso, Samy potrebbe fare riferimento a Soleil e ai voti che dai suoi fan sarebbero arrivati perché fosse lui a dovere abbandonare la Casa dopo la lite con la bionda influencer e l’accusa di razzismo.