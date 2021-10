GF Vip: Gianmaria, Miriana e Raffaella nominati, Samy Youssef eliminato nella puntata dell’8 ottobre Nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa venerdì 8 ottobre, è stato eliminato Samy Youssef. I concorrenti finiti in nomination, invece, sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Nel corso della puntata è stato concesso ampio spazio alla storia di Manuel Bortuzzo. Inoltre, Amedeo Goria ha replicato all’indiscrezione di Fanpage.it sulla presunta gravidanza di Vera Miales.

Venerdì 8 ottobre, Canale5 ha trasmesso l'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Così, Alfonso Signorini ha svelato il responso della nomination. Dopo Tommaso Eletti e Andrea Casalino, il terzo eliminato del GF Vip è Samy Youssef. I nominati dell'ottava puntata, invece, sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. La serata è stata particolarmente frizzante. Si è parlato della forza di Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani ha potuto rivedere il fidanzato Alessandro e Amedeo Goria ha replicato all'indiscrezione di Fanpage.it sulla presunta gravidanza di Vera Miales.

Chi è in nomination: Gianmaria, Miriana e Raffaella sono i concorrenti al televoto

I preferiti della settimana e dunque immuni sono Alex Belli, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità a Nicola Pisu perché "finalmente si sta aprendo e perché le piace vederlo con Soleil". Adriana Volpe ha dato l'immunità a Davide Silvestri, per salvare un uomo, dato che ne sono già usciti tre e poi perché "porta allegria nella casa". Gli immuni potranno votare nel segreto del confessionale.

Le nomination palesi. Amedeo Goria ha nominato Sophie Codegoni per ricambiare la nomination ricevuta. Miriana Trevisan ha nominato Raffaella Fico perché le fa perdere il sorriso. Raffaella Fico ha nominato Miriana Trevisan per lo stesso motivo. Soleil Sorge ha nominato Miriana Trevisan perché non aveva nulla contro gli altri concorrenti. Le sorelle Hailé Selassié hanno nominato Raffaella Fico perché sarebbe sempre un po' scocciata e nervosa. Carmen Russo ha nominato Gianmaria Antinolfi perché ha spesso espresso il desiderio di uscire. Gianmaria Antinolfi ha nominato Raffaella Fico perché la vede annoiata. Jo Squillo ha nominato Gianmaria Antinolfi perché possa tornare al suo lavoro. Ainett Stephens ha nominato Raffaella Fico perché è convinta che voglia tornare da sua figlia. Giucas Casella ha nominato Amedeo Goria perché non c'è due senza tre. Sophie Codegoni ha nominato Jo Squillo perché ultimamente la vede tanto nervosa.

Le nomination segrete in confessionale. Manuel Bortuzzo ha nominato Miriana Trevisan, la concorrente che ha conosciuto meno. Manila Nazzaro ha nominato Gianmaria Antinolfi perché a suo dire vorrebbe uscire. Alex Belli ha nominato Ainett Stephens perché la trova torbida. Davide Silvestri ha nominato Raffaella Fico perché non si parlano molto. Katia Ricciarelli ha nominato Raffaella Fico. Aldo Montano ha nominato Soleil Sorge. Nicola Pisu ha nominato Ainett Stephens perché non c'è dialogo. Francesca Cipriani ha nominato Gianmaria Antinolfi per ricambiare una vecchia nomination.

I nominati della puntata di venerdì 8 ottobre sono Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.

Chi è uscito dalla casa del GF Vip 6: Samy Youssef è il concorrente eliminato

Nel corso della puntata è stato anche svelato il nome del concorrente eliminato. A sfidarsi al televoto sono stati Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. Dopo Tommaso Eletti e Andrea Casalino, il pubblico ha deciso di interrompere il percorso nel reality di Samy Youssef. Ecco tutte le percentuali (ricordiamo che la domanda a cui occorreva rispondere tramite il proprio voto era: "Chi vuoi salvare?"):