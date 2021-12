Sabato, Domenica e Lunedì con Sergio Castellitto: personaggi e attori da Eduardo al film Stasera in onda su Rai 1, Sabato, Domenica e Lunedì con Sergio Castellitto: chi sono gli attori che interpretano i personaggi della commedia di Eduardo De Filippo del 1959.

A cura di Gaia Martino

Il regista Edoardo De Angelis e lo straordinario interprete Sergio Castellitto si sono posizionati in prima serata su Rai Uno questa sera, con l'opera di Eduardo De Filippo, Sabato, Domenica e Lunedì. La commedia è stata scritta nel 1959 dal celebre drammaturgo, si tratta di una delle tre realizzate per mostrare il suo ‘punto di vista' sul tema della famiglia. Con i classici toni della teatralità napoletana affronta gelosie e incomprensioni coniugali: lo sfondo della vicenda è Casa Priore, dove Rosa Piscopo prepara il ragù per il tradizionale pranzo domenicale mentre suo marito Peppino si aggira nervoso per la casa. A tavola si scatenerà una lite fuoribonda tra gelosie e supposizioni.

Non è la prima volta che il piccolo schermo ospita l'opera del 1959. Anche Lina Wertmuller, la regista morta recentemente, ha realizzato il lungometraggio trasmesso nel dicembre del 1990 su Canale 5 con la presenza di Sophia Loren e Luca De Filippo nei panni dei protagonisti, Rosa e Peppino.

La storia e l'idea di famiglia, dal '59 ad oggi, rimane la stessa, a cambiare sono, ovviamente, gli interpreti. Ecco chi erano gli attori nel cast della commedia con Eduardo De Filippo e chi sono oggi i protagonisti del film con Sergio Castellitto.

Il protagonista Peppino Priore, da De Filippo a Castellitto

Sergio Castellitto è l'attore scelto per vestire i panni di Peppino Priore in Sabato, Domenica e Lunedì, ruolo interpretato dal grande protagonista del Teatro Italiano e internazionale, Eduardo De Filippo.

A sinistra Eduardo De Filippo, a destra Sergio Castellitto

Nella pellicola del '90 con la regia di Lina Wertmuller, Peppino Priore era interpretato da Luca De Filippo, figlio del drammaturgo, morto nel 2015 dopo una lunga carriera come attore e regista teatrale.

Luca De Filippo nel cast di Sabato, domenica e lunedì 1990

La protagonista Rosa Priore, da Pupella Maggio a Fabrizia Sacchi

Rosa Piscopo nella commedia di Eduardo De Filippo è interpretata da Pupella Maggio, morta nel 1999. Quel personaggio fu scritto apposta per lei dal drammaturgo e le permise di vincere tre grandi premi, la Maschera d'oro, il premio San Genesio e il Premio Nettuno. Nella pellicola del 2021 di De Angelis il ruolo è interpretato da Fabrizia Sacchi, l'attrice napoletana candidata nel 2013 al David di Donatello per la miglior attrice non protagonista e al Nastro d'Argento alla migliore attrice non protagonista per il film Viaggio sola. Per il piccolo schermo ha recitato inoltre nella serie tv Medicina generale e nel 2018 ha lavorato nel cast di Suspiria, remake del classico di Dario Argento.

A sinistra Pupella Maggio, a destra Fabrizia Sacchi

Nel '90, il ruolo della protagonista era interpretato da una delle più grandi attrici della storia del cinema, Sophia Loren.

Sophia Loren nel cast di Sabato, domenica e lunedì 1990

Il cast del film di Edoardo De Angelis con Castellitto

Nel cast del film Sabato, Domenica e Lunedì in onda questa sera vedremo Giampaolo Fabrizio nei panni di Luigi Ianniello, Maria Rosaria Omaggio di Amelia Priore, Maria Vera Ratti interpreta Giulianella Priore. Tra gli attori interpreti nella pellicola con Edoardo De Angelis alla regia anche Liliana Bottone, Tony Laudadio, Adriano Pantaleo, Gianluca Di Gennaro, Margherita Laterza, Giulia Pica, Ginestra Paladino, Nunzia Schiano, Antonio Fiorillo, Fiorenzo Madonna.