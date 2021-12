Il prossimo film di Castellitto dopo Sabato, domenica e lunedì è Non ti pago: quando andrà in onda La commedia Sabato, domenica e lunedì con Sergio Castellitto lascerà spazio alla trasposizione filmica di un altro capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo: Non ti pago. Ecco quando andrà in onda.

A cura di Daniela Seclì

Sergio Castellitto dopo il film Sabato, domenica e lunedì, porterà su Rai1 un'altra commedia del grande Eduardo De Filippo. Gli spettatori, infatti, potranno assistere a Non ti pago, con la regia di Edoardo De Angelis. Nel cast anche Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Ludeno, Gianluca Di Gennaro, Maurizio Casagrande e Antonio Casagrande. Ecco quando andrà in onda, la trama e il cast.

Non ti pago in onda lunedì 27 dicembre

Non ti pago, il prossimo film di Sergio Castellitto, è andato incontro a un cambio di programmazione. Inizialmente, infatti, la messa in onda era prevista per mercoledì 22 dicembre. Gli spettatori dovranno attendere qualche giorno in più, per assistere alla commedia. Non ti pago, infatti, andrà in onda lunedì 27 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Vediamo la trama e il cast.

La trama di Non ti pago

Ferdinando Quagliolo sogna di sbancare al gioco del lotto. Ha ricevuto un banco lotto in eredità dal padre Saverio e da quel giorno, il desiderio di realizzare quella vincita che ti cambia la vita, è diventata quasi un'ossessione. Così, passa le sue notti sul tetto con Aglietiello, scrutando le sfumature e la forma delle nuvole e sperando di decifrare numeri che si rivelino vincenti. La vincita finalmente si realizza, ma il povero Quagliolo non è affatto colui che è riuscito nell'impresa. A sbancare al gioco del lotto, infatti, è stato Mario Bertolini, il fidanzato segreto di sua figlia Stella. L'uomo ha ricevuto i numeri giusti da Don Saverio che gli è apparso in sogno. Quando dà il biglietto vincente a Ferdinando per dimostrare di aver vinto, l'uomo fa un gesto inaspettato. Si rifiuta di restituirglielo. Ritiene che la vincita sia sua non solo per il legame che ha con Don Saverio, che è suo padre, ma perché Bertolini ha ricevuto i numeri in sogno mentre si trovava nel letto della vecchia casa di Quagliuolo. Per Ferdinando è chiaro che lo spirito del padre stesse in realtà cercando lui e, infatti, ha chiamato Mario: “Piccerì”.

Leggi anche Perché Uomini e Donne non va in onda mercoledì 8 dicembre: quando ci sarà la prossima puntata

Il cast completo di Non ti pago: attori e personaggi